Vondroušová se bála a nepustila domů dopingovou komisařku. Teď jí hrozí drakonický trest

Wimbledonská šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole a hrozí jí až čtyřletý zákaz činnosti. Na případ upozornil server iSport.cz, kterému česká tenistka i její právní zástupce Jan Exner kauzu vylíčili.
Vondroušová se hájí tím, že se komisařka německé antidopingové agentury při mimosoutěžní kontrole loni 3. prosince nechovala podle obvyklých postupů.
Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS, jejímž prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Komisařka nečekaně zazvonila u dveří pražského domu, kde má Vondroušová byt.
"Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mně ID, ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv," vyprávěla Vondroušová.
Komisařku proto do svého bytu nevpustila. Na Instagramu česká tenistka připomněla, že po přepadení krajanky Petry Kvitové, kterou před Vánoci 2016 útočník Radim Žondra v jejím prostějovském bytě pořezal na levé ruce, nebere cizí lidi u svých dveří na lehkou váhu.
"Reagovala jsem jako osoba, která se bojí. V té chvíli to bylo o tom cítit se bezpečně, nikoliv o tom se něčemu vyhnout," vysvětlovala.
V rámci řešení tohoto případu má k dispozici stanovisko odborníků, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně.
"Že dopingová kontrola neproběhla, bylo zaviněné tím, že se v té chvíli neovládala. Nevěděla, co dělá, a uvědomila si to až v klidu ve chvíli, kdy se vrátil její přítel. Nebyl naplněn protokol, ale Markéta k tomu měla ty nejlepší důvody," uvedl její právník Exner.
Obhajobu Vondroušové opírá o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala své pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdí, že všechny náležitosti splnila.
"Bude to tvrzení proti tvrzení. A my se budeme snažit dokázat, že komisařka lhala," řekl Exner.
Kauzu řeší Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která vysvětlení týmu Vondroušové zatím označila za nedostatečné. V současné době tenistka ani její tým nevědí, jaký trest ITIA požaduje.
"Teoreticky podle pravidel hrozí stejný trest, jako když máte pozitivní test. V nejzazším případě jsou to čtyři roky zákazu činnosti," doplnil Exner.
Za kariéru šestadvacetiletá Vondroušová absolvovala přes sto dopingových testů a žádný nebyl pozitivní. Tři dny po problematické kontrole přišla další návštěva ze stejné německé agentury a vše se již událo bez problémů.
Aktuálně 46. hráčka světového žebříčku Vondroušová, která se v této sezoně znovu potýká s problémy s ramenem, nemá provizorně zastavenou činnost.
Plánuje odehrát nadcházející turnaj v Madridu a kompletní antukovou sezonu.
Minulý víkend se mohla zúčastnit i kvalifikačního zápasu o finále Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, kde společně s Terezou Valentovou prohrály čtyřhru.
Český tenisový svaz za Vondroušovou stojí. "Podporujeme ji a pomůžeme jí, jak budeme moct,“ uvedl jeho předseda Jakub Kotrba.
