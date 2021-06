Vondroušová hrála i proti fanouškům, přesto získala první výhru na centrkurtu

Léčebné konopí by mohlo být levnější a dostupnější. Přispět k tomu má vládní novela, kterou ve středu schválila sněmovna. Lékaři by navíc mohli léčebné konopí předepisovat podle předlohy také na elektronický recept. Uzákonění možnosti zásilkového výdeje i u léků na předpis dolní komora odmítla stejně jako další poslaneckou úpravu, jež by umožnila odborný dohled nad injekčním užíváním drog. O snaze Pirátů částečně legalizovat konopí sněmovna nakonec nemohla hlasovat, protože přijala jiný pozměňovací návrh. Předlohu nyní dostanou k projednání senátoři.

Debatu vyvolal zejména pozměňovací návrh zemědělského výboru, podle kterého by se za technické pokládalo konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Sněmovna jej schválila navzdory nesouhlasu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), podle něhož vnese chaos do obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu a bude mít vliv například i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem.