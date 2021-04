Vondroušová - Halepová. Češka se ve Stuttgartu pokusí překvapit světovou trojku

Tenisová karavana se po zkrácené sezoně na tvrdých površích na nejšpinavější, ale také pro tensi nejtypičtější, povrch - na antuku. Muži hráli minulý týden v Monte Carlu, ženy se po dvou amerických turnajích na zelené antuce přesunuly do Evropy. Momentálně probíhá Porsche Tennis Grand Prix ve Stuttgartu. Skvěle obsazený turnaj v německém městě přilákal i spoustu českých tenistek. Petra Kvitová už je po dvou výhrách nad Bradyovou a Sakkariovou ve čtvrtfinále, kde by mohla narazit na svou přemožitelku z Miami Elinu Svitolinovou. Dnes ji napodobila Karolína Plíšková, která otočila duel s Ostapenkovou a čeká ji světová jednička Bartyová. My se však budeme věnovat zápasu nejmladší ze zbylého českého tria - Markéty Vondroušové.