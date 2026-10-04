Vítězství kariéry. Dvacetiletá Bartůňková šokovala vyřazením světové dvojky

Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3.
Uspěla také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která si poradila 6:2 a 6:1 s Viktorijí Golubicovou ze Švýcarska. V čínské metropoli se dnes představí ještě Karolína Muchová v duelu s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou a Sára Bejlek vyzve Naomi Ósakaovou z Japonska.
Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:5. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.
Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.
"Snažila jsem se být v klidu a soustředit se pouze na sebe. Aryna je legenda, je grandslamová vítězka, takže mám opravdu velkou radost, že jsem vyhrála," řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.
Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.
Jednadvacetiletá Nosková proti Golubicové bez potíží potvrdila roli favoritky. O postup do čtvrtfinále si loňská finalistka turnaje v Pekingu zahraje s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska, kterou už letos na antuce ve Stuttgartu porazila dvakrát 6:1.
Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,089.385 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Hurkacz (Pol.) - Chačanov (Rus.) 7:6 (7:2), 6:2.
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Bartůňková (26-ČR) - Sabalenková (2-Běl.) 6:4, 6:3, Nosková (5-ČR) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:1, Andrejevová (4-Rus.) - P. Kuděrmetovová (Uzb.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (19-Rus.) - Šnajderová (11-Rus.) 3:6, 6:4, 6:3, Krausová (Rak.) - Jastremská (Ukr.) 6:1, 6:4.
Čtyřhra - 1. kolo: Bartůňková, Chwaliňská (ČR/Pol.) - Tjenová, McNallyová (Indon./USA) 6:2, 6:2, Mladenovicová, Hunterová (5-Fr./Austr.) - Bouzková, Liová (ČR/USA) 7:5, 7:5.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,342.275 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (1-Šp.) - Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:3), 2:1 skreč, Munar (Šp.) - Jacquet (Fr.) 6:4, 6:2.
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