Vítězný polibek i potlesk Navrátilové. Tak se Nosková navždy zapsala do historie Wimbledonu

Prohlédněte si fotografie z emotivního finále Wimbledonu, v němž Linda Nosková po třísetové bitvě porazila Karolínu Muchovou.
Začalo to smíchem, pak obě Češky rozplakaly Wimbledon. Slzely i Šarapovová s Kvitovou
Ryze české finále Wimbledonu splnilo očekávání. Po kvalitativně i dramaturgicky fantastickém utkání, ve kterém Linda Nosková nakonec po setech 6:2, 5:7, 6:3 udolala kamarádku Karolínu Muchovou, okouzlily publikum na londýnském Centre Courtu i projevy obou tenistek během ceremoniálu. Všechno přitom začalo smíchem.
"Doufala jsem, že se sem vrátím." Binocheová ve Varech převzala Křišťálový glóbus
Francouzská herečka Juliette Binocheová na karlovarském festivalu z rukou jeho ředitelů Kryštofa Muchy a Karla Ocha převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Křišťálový glóbus získalo drama o posedlosti a queer touze Padlé ovoce
Křišťálový glóbus na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce, za kterým stojí debutující režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe). Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie.
"Jiří Bartoška mi tady chybí." Herec Jeffrey Wright získal Cenu prezidenta festivalu
Americký herec Jeffrey Wright obdržel v sobotu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let. Do titulní role byl původně zvažovaný Chris Rock, ten o ni ale neměl zájem, protože tehdy netušil, kdo byl Basquiat. Wright, pro něhož to byla první velká filmová příležitost, tento snímek osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary.
Z historického zápasu udělaly Češky parádní drama. Bitvu o Wimbledon vyhrála Nosková
Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za dvě hodiny a 27 minut. Uspěla i přes pět nevyužitých mečbolů ve druhé sadě.