Přeskočit na obsah
Benative
11. 7. Olga
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Vítězný polibek i potlesk Navrátilové. Tak se Nosková navždy zapsala do historie Wimbledonu

Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026
Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu 2026
Slavná stříbrnou mísu převzala česká vítězka z rukou princezny Catherine
Zástupkyně britské královské rodiny nebyla zdaleka jedinou celebritou v hledišti velkého sobotního finále
Hned vede ní usedla legendární tenistka Martina Navrátilová
Zobrazit
40 fotografií
Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026 |
Foto: REUTERS – Marko Djurica
Sport

Prohlédněte si fotografie z emotivního finále Wimbledonu, v němž Linda Nosková po třísetové bitvě porazila Karolínu Muchovou.

Prohlédnout 40 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nandar Myat Aung a Nandar Myint Lwin ve snímku Padlé ovoce (2026).
Nandar Myat Aung a Nandar Myint Lwin ve snímku Padlé ovoce (2026).
Nandar Myat Aung a Nandar Myint Lwin ve snímku Padlé ovoce (2026).

Křišťálový glóbus získalo drama o posedlosti a queer touze Padlé ovoce

Křišťálový glóbus na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce, za kterým stojí debutující režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe). Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie.

Jeffrey Wright, herec, cena, ocenění
Jeffrey Wright, herec, cena, ocenění
Jeffrey Wright, herec, cena, ocenění

"Jiří Bartoška mi tady chybí." Herec Jeffrey Wright získal Cenu prezidenta festivalu

Americký herec Jeffrey Wright obdržel v sobotu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let. Do titulní role byl původně zvažovaný Chris Rock, ten o ni ale neměl zájem, protože tehdy netušil, kdo byl Basquiat. Wright, pro něhož to byla první velká filmová příležitost, tento snímek osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama