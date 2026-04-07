Vítězka z roku 2014 jde v Linci dál. Češku soupeřka potrápila

Tenistka Karolína Plíšková se po dvouměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězstvím. V prvním kole turnaje v Linci bývalá světová jednička porazila dvakrát 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková naposledy hrála na začátku února, kdy kvůli zranění kolena skrečovala utkání třetího kola v Dauhá. Teprve v lednu se přitom vrátila na okruh po rok a půl dlouhé přestávce zaviněné zraněním kotníku.
Proti Sasnovičové nezačala dobře a nabrala ztrátu 0:2. Skóre však dokázala otočit a po třech bodech za sebou získala první set. Ve druhé sadě už měla dvojnásobná grandslamová finalistka navrch. K vítězství si mimo jiné pomohla i 16 esy.
Ve druhém kole Plíšková, která figuruje na 258. místě žebříčku, nastoupí proti druhé nasazené Jekatěrině Alexandrovové z Ruska.
Se světovou třináctkou se dosud na okruhu WTA utkala čtyřikrát a má s ní vyrovnanou bilanci.
Jakub Menšík odstoupil krátce před dnešním zápasem prvního kola s Maďarem Fábiánem Marozsánem z turnaje Masters v Monte Carlu.
Podle webu ATP Tour se odhlásil kvůli zranění prstu na noze. V pavouku ho nahradil poražený hráč z finále kvalifikace Damir Džumhur z Bosny a Hercegoviny.
Menšík na monacké antuce startoval i ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Společně postoupili do druhého kola, v turnaji ale pokračovat nebudou.
Bez boje do čtvrtfinále prošel čtvrtý nasazený americko-britský pár Christian Harrison, Neal Skupski.
Ve dvouhře v Monte Carlu z Čechů pokračují už jen Lehečka a Tomáš Macháč, kteří zvládli své zápasy prvního kola už v pondělí. Druhé kolo je čeká ve středu.
Tenisový turnaj žen v Linci (antuka, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Plíšková (ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 6:4.
