Viďmanová na Wimbledonu potrápila čtvrtou nasazenou, nakonec se ale radovala Američanka

Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut.
O postup do 2. kola už bojuje také Dalibor Svrčina, který čelí Američanovi a nasazené šestnáctce Learneru Tienovi.
Nikola Bartůňková se utká s další Američankou Peyton Stearnsovou, předloňská šampionka Barbora Krejčíková narazí na domácí Hannah Klugmanovou. Karolína Muchová bude hrát s Ruskou Anastasijí Zacharovovou a Kateřinu Siniakovou čeká Číňanka Čeng Čchin-wen.
Třiadvacetiletá Viďmanová, která se do hlavní soutěže dostala po odhlášení zraněné Kanaďanky Victorie Mbokové, přišla šestkrát o servis, sama "brejkla" soupeřku třikrát. Pegulaová ji v poměru vítězných míčů přehrála 31:14.
V prvním setu ještě česká hráčka srovnala vývoj ze stavu 0:4 na 5:5, v závěrečných dvou gamech ale uhrála jen dva fiftýny.
Ve druhé sadě Viďmanová opět smazala manko brejku, od stavu 2:2 ale získala už jen jediný game a Pegulaová ukončila duel na příjmu při prvním mečbolu.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Pegulaová (4-USA) - Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3.
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