Video: Slovák Kližan opět zdrojem kontroverze. Slavil Francouzovu dvojchybu, ten mu pak nepodal ruku

AKTUALIZOVÁNO před 42 minutami

Známý slovenský tenisový bouřlivák Martin Kližan si v prvním kole French Open moc fanoušků neudělal. Nesportovně oslavoval dvojchybu domácího tenisty v rozhodující páté sadě a ten mu pak po zápase nepodal ruku.

Paříž - Moc méně oblíbených tenistů na světovém okruhu nenajdete. Slovák Martin Kližan nemá mezi hráči ATP přehršel fanoušků a po úterním duelu prvního kola French Open mu mezi ně rozhodně nepřibyde ani Francouz Laurent Lokoli.

Domácí držitel divoké karty nakonec se Slovákem prohrál dramatickou pětisetovou bitvu. To by ještě nebylo nic proti etickým pravidlům, ovšem Kližan v závěru rozhodující sady až moc bouřlivě oslavoval dvojchybu francouzského outsidera, která ho poslala do vedení 5:2.

Lokoli mu dal během poslední výměny stran pořádně najevo, co si o něm myslí, a sudí musel slézt z umpiru, aby uklidnil vášně mezi oběma hráči. Po zápase Francouz dokonce odmítl Kližanovi podat ruku a vyhnal ho gestem zpátky na lavičku.

Hlavním důvodem ale bylo údajné Kližanovo zranění. "Dva sety dělal, že má zraněnou nohu a pak tam v tam setu běhal jako králík. Pak mi říkal něco o tom, že bych měl mít respekt, to co převedl on, bylo bez respektu," řekl Lokoli Eurosportu.

V dalším utkání čeká slovenského tenistu vítěz duelu mezi Andym Murraym a Andrejem Kuzněcovem.