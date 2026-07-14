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Sport

Video s Noskovou na krátko je hitem. Takovou holku v rukou ještě neměli

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Příběh Lindy Noskové fascinuje doma i v zahraničí. Česká tenistka vyrůstala ve skromných poměrech, kdy rodiče neměli peníze nazbyt. Měla ale štěstí na skvělé trenéry. Deset let stará reportáž z Valašska představuje některé z nich a stala se hitem sociálních sítí.

Linda Nosková ve čtvrtfinále Wimbledonu 2026
Linda Nosková Foto: REUTERS – Jaimi Joy
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Bylo jí sotva 11 let a už se vědělo, že to je velký talent. Na krátko ostříhaná dívka tehdy pilovala forhendy a bekhendy v Tenisovém klubu Na Dolině v Trojanovicích pod rukama Jiřího Pavelky.

A právě ten v deset let staré reportáži z regionální televize Valašsko, která v posledních dnech obletěla sociální sítě, vystupuje.

„Tím, že už vyhrála mistrovství Evropy družstev, tak o jejím talentu není pochyb. Má absolutní přístup k tréninku a i rodiče obětují všechno pro její tenis,“ vyprávěl v reportáži Pavelka.

Jako o významném panu trenérovi o něm mluvil i Drahoš Nosek, tatínek čerstvé wimbledonské šampionky, sotva slezl z tribuny centrálního dvorce po sobotním finále.

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„Strašně moc jí pomohl, vždycky říkal, že takovou holku v rukou nikdy neměl. Co jí řekl, že má udělat, to udělala a nemusel to opakovat dvakrát,“ uvedl.

Příkladný přístup Noskové potvrzovala už tehdy ve videu i její maminka Ivana, která ale před dvěma lety zemřela.

„Od dětství se tenisu věnovala ráda. Což je velká výhoda, že nemusíte dítě do něčeho cpát a přemlouvat. A je to možná i to hlavní na celém výsledku,“ uvedla.

Druhým klíčovým mužem její kariéry byl prý Petr Lehnert, šéf TK Na Dolině, kterého Nosková starší označila jako druhého tatínka Lindy.

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„Snažíme se získat talenty a pak se o ně starat. Dát jim tréninky, kondici, zimní i letní soustředění. Aby měli co nejlepší zázemí a prosadili se,“ popsal ředitel klubu.

A to se podařilo. Nosková se poté přesunula do Přerova, kde si ji vzal pod křídla známý trenér Tomáš Krupa a po šesti letech spolupráce dokráčeli k wimbledonskému triumfu. Od pondělí je rodačka z Bystřičky i sedmou hráčkou světa žebříčku WTA.

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