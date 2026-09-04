„Viděli jste tu paniku?“ Siniaková zahnala Ósakaovou na toaletu, pak přišel zvrat

Vypadalo to na jasný scénář. Nakonec ale Kateřina Siniaková udělala z bitvy proti Japonce Naomi Ósakaové na tenisovém US Open pořádné drama. I když Češka nakonec do třetího kola nepostoupila, nad jejím výkonem ve třetím setu se pozastavovali nejen zahraniční experti.
Rozhodně se nedá říct, že by se ty dvě neznaly. Siniaková se s japonskou hvězdou potkává na okruhu už od roku 2018.
O rok později rodačka z Hradce králové šokovala celý svět, když Ósakaovou vyřadila z French Open a prosvištěla do osmifinále.
Teď si po úvodním skvělém zápase v New Yorku přála něco podobného. Zaskočit někdejší světovou jedničku v jejím tenisovém „obýváku“ na stadionu Arthura Ashe, kde Ósakaová v minulosti už dvakrát křepčila s grandslamovou trofejí v ruce.
Ale od prvních minut to vypadalo spíše na jasnou záležitost ze strany favoritky.
Ósakaová hned poté, co odhodila další z extravagantních nástupových úborů, spustila rychlou hru od základní čáry a aktuálně nejlepší deblistka světa byla pod neustálým tlakem.
První sadu ztratila v poměru 2:6, v té druhé se i přes zlepšený výkon na returnu brzy ocitla v situaci, že šla Ósakaová podávat na vítězství za stavu 5:3.
Jenže tady přišel zádrhel. Češka si vzala brejk zpátky, zlepšila servis a úplně otočila koncovku druhého setu. Najednou to byla Japonka, kdo rozhazoval rukama a kroutil hlavou.
Bylo srovnáno 1:1 na sety a vítězka čtyř grandslamů se sbalila a odešla na toaletu do útrob stadionu.
„Viděli jste tu nervozitu a paniku ve hře Ósakaové? Najednou chtěla ukončovat výměny zbytečně brzo, aniž by si vítězný míč připravila,“ komentoval bývalý tenista Mats Wilander situaci pro Eurosport.
Jeho kolegyně a také bývalá hráčka Johana Kontaová vychválila především Siniakovou.
„Udělala skvělý tah, jak v nějaké šachové partii. Trochu víc poodstoupila z kurtu, aby měla čas pro svůj forhend, a mohla tak reagovat na rychlé údery soupeřky,“ vysvětlila britská expertka.
Jenže ve třetí sadě držela Siniaková tempo se soupeřkou jen v úvodních dvou gamech a pak už dominovala pouze japonská tenisová střelkyně. Češku smetla 6:1.
Siniakovou v pozápasovém rozhovoru pořádně vychválila. „Mohla jsem zápas ukončit dřív, měla jsem tam nějaké příležitosti, ale Kateřina se neustále zlepšovala a udělala z toho opravdu těžkou bitvu,“ přiznala v pozápasovém rozhovoru.
Pak přiletěla otázku na to, co probíhalo v šatně před tím, než se vrátila zpátky, aby odehrála rozhodující set.
„Připomněla jsem si tam, jaká čest pro mě je, že tady na tom kurtu můžu hrát už druhý zápas po sobě. Jak to tu mám ráda a jak chci hrát co nejdéle před vámi všemi,“ zamávala divákům aktuálně 13. hráčka světa.
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