"Viděli jste šílenější míč?" Macháč kouzlil, trefil soka. Grimasa Berdycha je hitem

V souboji dvojek Jakub Menšík přetlačil dvojnásobného semifinalistu US Open Pabla Carreňa, klání jedniček ale překvapivě ovládl Jaume Munar, který poměrně snadno ukořistil skalp Jiřího Lehečky.
Italská Boloňa tak viděla rozhodující debl a ten nabídl dva sety, které nemohly být vyrovnanější.
V obou tie-breacích si Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem vypracovali proti páru Marcel Granollers, Pedro Martínez setboly, žádný z nich ale nedokázali zúročit. V prvním setu to byly tři šance, ve druhém dvě. Obě koncovky skončily shodně 10:8 pro vítězné Španěly.
Macháč přitom mohl být hlavním hrdinou.
Chvílemi to vypadalo jako boj jednoho muže proti dvěma soupeřům. Zatímco Menšík v klíčových okamžicích kupil zbytečné chyby, rodák z Berouna dokázal sázet nechytatelné returny nebo excelovat na síti.
Macháč se dostal do svého typického transu, v němž na kurtu dokáže prakticky cokoli. Hned několik jeho kousků po utkání kolovalo na sociálních sítích.
Nejprve jeden z jeho nechytatelných bekhendových returnů, kterým za stavu 3:2 v prvním setu zmrazil oba španělské protivníky. "Smrtící return," napsal na X oficiální účet Davis Cupu.
Ještě větší pozornosti se těšila situace z tie-breaku prvního setu, kdy právě Macháč zosnoval nevídanou výměnu a pak stál na jejím konci.
Český tenista v ní trefil bekhendem pásku, míč po jejím zásahu přeletěl u sítě hlídkujícího Granollerse a možná ani jeden z nejlepších deblistů světa takový moment ještě nezažil. Proti míči, který letěl těsně za něj, byl naprosto bezmocný a tak rychle popoháněl vzadu stojící Martíneze.
Ten skutečně stihl míč odehrát, ale jen Macháčovi na smeč. Čech si nadskočil a prudkou ranou orazítkoval Granollersovi záda, za což se okamžitě omlouval.
"Viděli jste někdy šílenější deblovou výměnu?" ptali se organizátoři Davis Cupu fanoušků. "Věřili byste tomu?" křičel komentátor.
Takřka virálem se stala ještě jedna situace.
V další z grandiózních výměn Macháč dokázal vrátit smeč a vzápětí se z plného běhu natáhnout pro fenomenální křížný forhendový prohoz.
"Takhle se dá zapůsobit na kapitána. Počkejte si na jeho reakci," vyzval instagramový účet týmové soutěže své tenisové publikum.
A skutečně. Výraz Tomáše Berdycha hovořil za vše.
"Myslím, že jsme odehráli skvělý debl. Škoda ale neproměněných příležitostí, protože jich bylo dost. Myslím si, že tato porážka bude dlouho mrzet, protože jsme byli blízko, abychom postoupili. Je to škoda. V každém setu jsme měli setboly a to hovoří za vše. Musíme se z toho ponaučit a makat dál," řekl Macháč českým novinářům po porážce.