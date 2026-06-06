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Sport

Veteráni Granollers se Zeballosem obhájili triumf v pařížské čtyřhře

Sport,ČTK

Čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.

Marcel Granollers a Horacio Zeballos na French Open 2026
Marcel Granollers a Horacio Zeballos na French Open 2026Foto: REUTERS
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Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.

Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open.

O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

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Muži:

Čtyřhra - finále: Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2.

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