Veteráni Granollers se Zeballosem obhájili triumf v pařížské čtyřhře

Čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.
Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.
Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open.
O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Čtyřhra - finále: Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2.
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