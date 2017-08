Veselý září štěstím, zasnoubil se s prostějovskou číšnicí. Na kurtu se ale stále hledá

před 2 hodinami

Český tenista Jiří Veselý se v červnu zasnoubil s přítelkyní Denisou. Zatímco v osobním životě prožívá šťastné chvíle, na kurtu se v posledních týdnech spíše trápí. Přechod na americké betony se mu vůbec nevyvedl.

New York - Často sportovci v rozhovor říkají, že když jsou šťastní a spokojeni v osobním životě, daří se jim i jejich výkony. V případě českého tenisty Jiřího Veselého to tak úplně neplatí. Před nedávnem se zasnoubil s přítelkyní Denisou, ale na dvorci polyká jednu porážku za druhou.

Kdo sleduje sociální sítě čtyřiadvacetiletého českého hráče, nemohl to přehlédnout. Přítelkyně Denisa i teprve roční štěně Leo ho doprovázejí na každé kroku, kdykoli je to možné. Veselý to v červnu pečetil zásnubami.

"Bylo to na naše výročí, které jsme trávili v Tatrách na Slovensku. Nějaký čas jsem to už plánoval a měl jsem to v hlavě. Cítil jsem, že je to takový další krok, který musím udělat," řekl v rozhovoru pro oficiální web ATP.

Budoucí nevěsta prý byla nejprve v šoku, ale pak řekla "ano". Pár je přesvědčený, že jde o osudovou lásku. "Potkali jsme se v Prostějově v restauraci, v Prostějově, kde Denisa pracovala jako číšnice. Byl jsem tam na obědě a když jsem ji viděl, věděl jsem, že to v ní je něco víc než v jiných dívkách," přiznal Veselý.

Na kurtu už to ale taková pohádka není. V červenci sice ještě uhrál čtvrtfinále na turnaji v Hamburku, od té doby se ale spíš trápí. Přechod na americké betony mu nevyšel vůbec, v prvním kole prohrál v Cincinnati i Winston Salemu a v žebříčku mu patří 55. místo.

"Není to žebříčkové umístění, které bych si přál. Bohužel pořád mám pasáže, kdy se mi daří víc a pak zase týdny, kdy příliš ne. A to je ten rozdíl mezi tím, jestli budu v první padesátce nebo dvacítce," uvědomuje si rodák z Příbrami.

Přitom potenciál má Veselý velký, loni zazářil, když v Monte Carlu uštědřil první porážku roku tehdejší světové jedničce Novaku Djokovičovi a na Wimbledonu si pak vyšlápl na rakouský talent Dominica Thiema.

"Vím, že mám tenis na to, abych hrál na té nejvyšší úrovni. Mou největší zbraní je servis. A když k tomu dobře trefuji míče od základní čáry a nechybuji, mám dostatek dalších zbraní na to, abych zatápěl i těm nejlepším hráčům. Musím to ale umět prodat," dodal.