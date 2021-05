Veselý si v Parmě připsal první výhru na okruhu ATP od února

Tenista Jiří Veselý porazil na antukovém turnaji v Parmě v prvním kole Američana Steva Johnsona 7:6, 6:2 a připsal si první výhru na okruhu ATP od konce února. O postup do čtvrtfinále se v Itálii utká s dalším Američanem, šestým nasazeným Tommym Paulem.

Veselý po únorové prohře ve druhém kole v Montpellier vypadl hned po prvních duelech v Miami a Cagliari, na Masters v Monte Carlu pak marně usiloval o postup do hlavní soutěže v kvalifikaci. V květnu startoval na dvou challengerech, v minulém týdnu uhrál jedno kolo v Portugalsku.

Proti Johnsonovi se mohl Veselý opřít o podání a všech šest brejkbolů odvrátil. První vyrovnaný set rozhodla až zkrácená hra, ve druhé sadě sebral český tenista soupeři dvakrát podání, při Američanově servisu pak proměnil i čtvrtý mečbol.

Tenisový turnaj mužů v Parmě (antuka, dotace 541,800 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Johnson (USA) 7:6 (9:7), 6:2, Gasquet (5-Fr.) - Altmaier (Něm.) 6:3, 6:3, Nišioka (8-Jap.) - Querrey (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Musetti - Mager (oba It.) 4:6, 6:1, 6:2, Cecchinato - Brancaccio (oba It.) 6:3, 7:6 (7:5), Korda (USA) - Seppi (It.) 6:3, 6:4, Gombos (SR) - Ruusuvuori (Fin.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, Martínez (Šp.) - Simon (Fr.) 6:0, 6:4.

Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži:

Muži - 1. kolo:

Pellegrino (It.) - Kolář (ČR) 6:3, 6:4.

Ženy - 1. kolo:

Baptisteová (USA) - Smitková (ČR) 6:4, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 511.000 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Moraing (Něm.) 6:2, 7:6 (7:4), Coria (Arg.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 6:2, Verdasco (Šp.) - Mannarino (4-Fr.) 7:6 (7:4), 6:0, Molčan (SR) - Krstin (Srb.) 6:0, 6:0.

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 189.708 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Andreescuová (1-Kan.) - Zanevská (Belg.) 6:1, 6:4, Rusová (Niz.) - Pegulaová (2-USA) 6:4, 6:4, Rogersová (7-USA) - McHaleová (USA) 7:5, 6:7 (6:8), 7:5, Tanová (Fr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:4, Linetteová (8-Pol.) - Cornetová (Fr.) 7:6 (7:2), 3:0 skreč.