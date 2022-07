Veselý na trávě v Newportu přehrál veterána Lópeze a je ve druhém kole

Jiří Veselý vstoupil vítězně do tenisového turnaje na trávě v Newportu. Poté, co ve Wimbledonu došel do třetího kola, porazil 6:4, 6:2 čtyřicetiletého španělského veterána Feliciana Lópeze, aniž by ztratil jediný servis. Dalším soupeřem sedmého nasazeného Čecha bude domácí Američan Steve Johnson.

López pomohl Veselému deseti dvojchybami. Oba tenisté se utkali po osmi letech a rodák z Příbrami vrátil Španělovi prohru ve dvou setech na betonu v Miami z března 2014. Jesika Malečková vypadla na turnaji v Budapešti v prvním kole. Při druhém startu v hlavní soutěži WTA prohrála dvakrát 4:6 s devátou nasazenou Annou Bondárovou z Maďarska. Sedmadvacetiletá Malečková si účast v turnaji zajistila v kvalifikaci, kterou zvládla poprvé v kariéře. Stejně jako v roce 2016 v Katovicích, kdy se aktuálně 216. hráčka světa do hlavní soutěže dostala jako náhradnice, však v prvním kole prohrála. Tenisový turnaj mužů v Newportu (tráva, dotace 665.330 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Veselý (7-ČR) - F. López (Šp.) 6:4, 6:2, Bonzi (5-Fr.) - Blumberg (USA) 2:6, 6:3, 6:2, Eubanks (USA) - Koepfer (Něm.) 6:4, 7:5. Tenisový turnaj žen v Budapešti (antuka, dotace 203.024 eur): Dvouhra - 1. kolo: Bondárová (9-Maď.) - Malečková (ČR) 6:4, 6:4, Trevisanová (2-It.) - Szabaninová (Maď.) 2:6, 6:2, 6:0, Kruničová (Srb.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:4, Putincevová (3-Kaz.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:1, Cocciarettová (It.) - Janiová (Maď.) 7:6 (9:7), 6:2, Papamichailová (Řec.) - Gálfiová (Maď.) 7:6 (7:4), 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Čang Šuaj, Siegemundová (1-Čína/Něm.) - Detiucová, Anšbaová (ČR/Rus.) 7:5, 6:3. Tenisový turnaj mužů v Bastadu (antuka, dotace 597.900 eur): Dvouhra - 1. kolo: Davidovich (Šp.) - J. Sousa (Portug.) 6:4, 6:2, Ramos (Šp.) - Etcheverry (Arg.) 6:3, 6:3, Coria - Delbonis (oba Arg.) 0:6, 6:4, 6:4, Karacev (Rus.) - Sonego (It.) 6:0, 2:6, 6:4, Gaston (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 7:6 (8:6), 3:0 skreč, Thiem (Rak.) - Ruusuvuori (Fin.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), Cerundolo (Arg.) - P. Sousa (Portug.) 6:4, 6:3.