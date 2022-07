Veselý na trávě v Newportu přehrál veterána Lópeze a je ve druhém kole

Vítězem soutěže Ochranného svazu autorského (OSA) o nejlepší jazzovou skladbu mladých autorů se stal trombonista a skladatel Richard Šanda. Uspěl se skladbou The Flower She Loves The Most. Ocenění pro autora do 35 let v úterý převzal na konci pražské části festivalu Bohemia JazzFest. Vítěz si zároveň odnesl od OSA šek v hodnotě 40 tisíc korun na svůj další hudební rozvoj a novou tvorbu.

"Výhra pro mě znamená další motivaci se mimo hraní věnovat více i komponování a aranžování. Jak vypovídá sám název, píseň má lehce romantický charakter. Při komponování jsem vycházel ze sonetové formy milostných básní Williama Shakespeara, kterou do hudebního světa převedla také známá dvojice Ellington & Strayhorn na albu Such Sweet Thunder," uvedl Šanda, který skladbu zaranžoval pro big band Jazz Dock Orchestra.

Letošní, třináctý, vítěz soutěže OSA je přes svůj mladý věk vyhledávaným hráčem působícím v předních českých big bandech. Mimo jiné nahrál desku Prague Six s Concept Art Orchestra, hrál s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma či Jazz Dock Orchestra. V listopadu 2016 byl Českým rozhlasem nominován do Euroradio Jazz Orchestra jako vedoucí trombonové sekce. Část svých studií strávil v Nizozemsku, kde mimo jiné spolupracoval s Bobem Mintzerem, Robinem Eubanskem nebo Nilsem Wogramem. V roce 2019 byl vybrán do JM Jazz World Orchestra pod taktovkou Luise Bonilly, aby se zúčastnil jeho evropského turné.