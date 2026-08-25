Siniaková vyřadila Djokoviče, ale končí kvůli manželům. Po titulu sahají Muchová s Menšíkem

Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Domácí dvojici Tommy Paul, Emma Navarrová porazili 4:1, 5:3. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siniaková, která s Britem Henrym Pattenem prohrála s francouzsko-ukrajinským manželským párem Gaël Monfils, Elina Svitolinová 4:5, 5:4, 8:10.
Menšík s Muchovou, kteří dostali divokou kartu do hlavní soutěže, porazili Paula s Navarrovou za 50 minut. Navázali na předchozí osmifinálové vítězství nad Marcelem Arévalem a Kristinou Mladenovicovou 4:1, 2:4, 10:7.
Český pár sice proti Arévalovi a Mladenovicové, kteří se do hlavní soutěže dostali jako šťastní poražení z kvalifikace, vyhrál první set za 17 minut, druhou sadu ale ztratil i kvůli čtyřem nevyužitým brejkbolům. V super tie-breaku ale Menšík s Muchovou vedli od prvního míčku a duel ukončili třetím využitým mečbolem.
"Naposledy jsem hrál mix asi v devíti letech. Doufám, že si tedy sem přenesu vítěznou sérii," řekl s úsměvem v rozhovoru na kurtu Menšík.
Následné čtvrtfinále proti Paulovi a Navarrové už česká dvojice zvládla ve dvou setech. Po hladkém zisku první sady si Menšík s Muchovou drželi stoprocentní bilanci na podání i ve druhém setu. Rozhodli v sedmém gamu, kdy utekli díky brejku do vedení 4:3 a Muchová poté utkání dopodávala.
Na jména středečních semifinálových soupeřů zatím český pár čeká. "Jsem rád, že se nám oběma v obou zápasech dařilo," doplnil Menšík.
Deblové světové jedničky Siniaková s Pattenem, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace, nenavázali ve čtvrtfinále proti Monfilsovi a Svitolinové na předchozí triumf nad elitními singlisty Novakem Djokovičem a Arynou Sabalenkovou. Nasazené jedničky a držitele 28 grandslamových titulů z dvouher zdolali v osmifinále 1:4, 4:2, 10:2.
Česko-britská dvojice v něm musela dohánět po ztrátě prvního setu manko brejku i ve druhé sadě. Od stavu 1:2 ale Siniaková s Pattenem získali tři gamy za sebou a vynutili si super tie-break. V něm už povolili soupeřům jen dva míčky. Mečbol proměnila Siniaková esem proti Djokovičovi.
"To bylo hodně vtipné," řekl v pozápasovém rozhovoru Patten.
Proti Monfilsovi se Svitolinovou se však už Siniakové s Pattenem další obrat nepodařil. První set prohráli ve zkrácené hře 6:8, ve druhé sadě tie-break získali poměrem 7:3. Rozhodl znovu super tie-break, v němž česko-britská dvojice vedla už 7:5. Monfils se Svitolinovou však srovnali na 7:7 a nepomohl ani protest Siniakové, že míček při předchozím servisu Ukrajinky lízl pásku.
Další klíčový moment přišel za stavu 8:8, kdy Patten zahrál dvojchybu. Siniaková pak proti následnému mečbolu při servisu Monfilse zvládla returnovat jen do sítě. "Bylo to napínavé až do posledního bodu. Velké díky patří tomuto chlapíkovi, který zajistil tu a tam pár bodů," řekla Svitolinová na Monfilsovu adresu.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Hraje se na dva vítězné sety jen do čtyř gamů a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.
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