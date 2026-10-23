Velkolepé. Macháčova exkluzivní sekvence je hitem, prý šlo o trýznění Rusa

Dlouhé měsíce herního trápení se snad chýlí ke konci. Tomáš Macháč ukázal na turnaji v kazašském Almaty záblesky své tenisové výjimečnosti a přestože po dramatu a pěti neproměněných mečbolech padl se semifinalistou US Open Karenem Chačanovem, byl to právě on, kdo v nadstandardním představení nejvíce pobavil tenisový svět.
„Nemám slov,“ hlesl po vítězství 6:2, 4:6, 7:6 (9:7) ruský tenista. Po jednoznačném začátku ho český soupeř dostával do úzkých způsobem, jaký Chačanova zjevně překvapil.
„Prožíval jsem těžké chvíle, ale když takový náročný zápas vyhrajete, přijde obrovská úleva. Na začátku jsem vedl, ale on pak neskutečně zvedl úroveň hry a dostal mě pod velký tlak. Začal trefovat přesně místa, kam chtěl, hrál ještě razantněji a přesněji,“ velebil 25. hráč aktuálního světového žebříčku Macháče.
Berounský rodák měl na dosah velký triumf, který mohl dát definitivní razítko na návrat bývalé formy. První čtyři mečboly si vypracoval na returnu při svém vedení 6:5. Neproměnil ale ani pátou šanci v tie-breaku.
Přes logické zklamání z krutého konce byl jeho nevšední výkon značným příslibem.
Macháč zahájil sezonu fenomenálně, získal v australském Adelaide svůj druhý titul na elitním okruhu. Potom ho ale začalo trápit zdraví, musel se odhlásit i z Wimbledonu. Bývalý 20. hráč světa se propadl na nynější 72. příčku, v posledních týdnech ale naznačuje, že rozhodně neřekl poslední slovo.
Výměna, kterou doslova vykouzlil za stavu 3:3 ve třetím setu, létá po sociálních sítích s vyloženě nadšenými ohlasy.
„Macháčovo mistrovství,“ napsala k videu Tennis TV.
Tenisová asociace ATP označila dechberoucí sekvenci, během které šestadvacetiletý Čech předvedl smršť tenisových nápadů, za „hot shot“ a referovala o „Macháčově velkolepé odpovědi na tweener Chačanova“.
Výmluvný byl i komentář během mezinárodního přenosu. „Ale no tak! Geniální od Macháče. V téhle výměně ruského soupeře doslova trýznil,“ žasla komentátorka.
Domažlickem zacloumalo zemětřesení. V noci naměřili 3,4 stupně Richterovy škály
V Plzeňském kraji bylo v noci na pátek zemětřesení o síle 3,4 stupně Richterovy škály. Epicentrum bylo u Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, ohnisko bylo v hloubce přibližně devět kilometrů. Informovala o tom Lucie Crippa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Otřesy potvrdil i starosta Bělé Libor Picka (STAN). Podle dostupných informací zřejmě nezpůsobilo škody.
Léta si toho nikdo nevšiml. Vědci našli skrytý detail na van Goghově Hvězdné noci, mění příběh celého obrazu
Jeden z nejslavnějších obrazů světa možná skrývá tajemství, kterého si celé generace milovníků umění nevšimly. Hvězdná noc Vincenta van Gogha fascinuje svými vířícími barvami a záhadnou oblohou už více než století. Vědci nyní přišli s překvapivým zjištěním: některé hvězdy na plátně odpovídají skutečné noční obloze. Jejich objev však zároveň zpochybňuje dosavadní příběh o vzniku slavného díla.
Ukrajinci se proplížili do ruského týla. Použili známou ruskou taktiku
Drony a dělostřelectvo činí pohyb vojáků v otevřeném terénu mimořádně nebezpečným. Ukrajinská válka proto stále více získává také podzemní rozměr. Čím dál častěji se využívá rozsáhlá síť sovětských plynovodů. Nyní jimi vojáci projíždějí na elektrických buginách a přepadají se palbou z kulometů a granátometů. Ukrajincům se navíc podařilo obsadit jejich menší část.
Kolegům dal pití s chladící kapalinou, chtěl otrávit bezdomovce. Ve vězení stráví 24 let
Za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému si Jiří Kudlička z Olomoucka odpyká ve vězení 24 let. Kromě výjimečného trestu mu olomoucký krajský soud v pátek uložil na žádost žalobce také zabezpečovací detenci. Podle znalců je muž pro společnost nebezpečný.
Česká komunistka přešla do Babišovy frakce. „Jsem teď patriotkou,“ oznámila
Česká komunistická europoslankyně Kateřina Konečná ve středu oznámila vstup do frakce Patrioti pro Evropu, která spojuje euroskeptické a národně orientované strany včetně hnutí ANO. Pro zkušenou europoslankyni je to výrazný posun, který podle ní vychází z programové shody se Stačilo!, ale neznamená automatický souhlas se vším, co frakce prosazuje.