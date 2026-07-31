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Sport

Velké poprvé pro nastupující českou tenistku. Vyřídila i bývalou světovou trojku

ČTK,Sport

Česká tenistka Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm třiadvacetiletou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volynetsová.

Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026
Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Viďmanová, jíž patří 114. místo ve světovém žebříčku, zkušené Stephensové odvrátila šest ze sedmi brejkbolů a sama využila čtyři šance sebrat soupeřce servis. Po jasném prvním setu pro Češku se Stephensová dostala do vedení 3:2, ale Viďmanová hned srovnala a šanci už nepustila.

O deset let starší Američanka, jež vyhrála v roce 2017 US Open, podtrhla trápení z poslední doby, v žebříčku je až ve čtvrté stovce. S Volynetsovou se Viďmanová o další vylepšení svého maxima utká poprvé.

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