Velké poprvé pro nastupující českou tenistku. Vyřídila i bývalou světovou trojku

Česká tenistka Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm třiadvacetiletou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volynetsová.
Viďmanová, jíž patří 114. místo ve světovém žebříčku, zkušené Stephensové odvrátila šest ze sedmi brejkbolů a sama využila čtyři šance sebrat soupeřce servis. Po jasném prvním setu pro Češku se Stephensová dostala do vedení 3:2, ale Viďmanová hned srovnala a šanci už nepustila.
O deset let starší Američanka, jež vyhrála v roce 2017 US Open, podtrhla trápení z poslední doby, v žebříčku je až ve čtvrté stovce. S Volynetsovou se Viďmanová o další vylepšení svého maxima utká poprvé.
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