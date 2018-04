Velká věc pro Němce. Česká noční můra musí skončit. Je jedno, kolikrát nás porazily, říká Kerberová

před 56 minutami

Opora německé reprezentace věří, že černá série proti českým tenistkám musí skončit o víkendu ve Stuttgartu.

Praha/Stuttgart - Kdy jindy než teď. Kde jinde než na domácí půdě ve Stuttgartu. Němky mocně touží po finále Fed Cupu. A jejich sebevědomí v současné chvíli nemá hranice. Přesto, že proti nim v semifinálovém boji stojí snad nejméně oblíbený soupeř: Česká republika.

Tuhle noční můru musíme konečně překonat, vyhlašují německé hvězdy v čele s někdejší držitelkou světového trůnu Angelique Kerberovou.

Německému tenisu opakované nezdary proti "sousedkám" očividně začínají vadit.

I sama Kerberová se v rozhovorech do situace zamotává, když v jedné větě tvrdí, že "na minulosti vůbec nezáleží", a v druhé básní o tom, "jak skvělé by bylo tragickou vzájemnou bilanci vylepšit a teprve podruhé v historii Češky porazit".

Nutno však podotknout, že německý tým má momentálně na velké sebevědomí plné právo. Skvělou aktuální formou disponuje nejen Kerberová, ale i jedenáctá hráčka světa Julia Görgesová. První jmenovaná má letos bilanci 25 výher ze 30 utkání. Druhá uspěla v 17 duelech z celkových 23.

"Je jedno, kolikrát už nás Češky porazily. Fed Cup je speciální soutěž a každý zápas začíná od nuly. Bude to úplně nové klání a my máme dobrou šanci," burcuje Kerberová fanoušky i spoluhráčky z týmu.

"Z minulých porážek si hlavu dělat nebudeme," ujišťuje třicetiletá rodačka z Brém. Na druhé straně ovšem staví na piedestal národní legendu Steffi Grafovou. Právě tým postavený na ní jedinkrát proti neoblíbeným soupeřkám uspěl, bylo to v roce 1987 na neutrální půdě v kanadském Vancouveru.

Němky tehdy československý výběr přehrály v semifinále 2:1 na zápasy, po finálové výhře nad Spojenými státy pak slavily zisk věhlasné trofeje. Před dlouhými jednatřiceti lety se zrodilo jediné vítězství nad Češkami, jež dominovaly během sedmi zbylých setkání.

Kerberová ale na historii nechce hledět. I přes nezlomnou víru v postup nehodlá dvojnásobná grandslamová šampionka soupeřky jakkoli podcenit. Logicky. Český kapitán má rovněž k dispozici to nejlepší, včetně dvou hráček elitní desítky Karolíny Plíškové a Petry Kvitové.

"My máme dobrý tým, ale to ony také. Když se to vezme objektivně, šance jsou padesát na padesát," připomíná Kerberová zrádnost přespříliš optimistických prognóz.

"Česká republika vyhrála v posledních letech tolik titulů. Mají fantastický tým. Velmi dobře se znají, jsou parta, která táhne za jeden provaz. Hrály jsme s nimi finále v Praze před čtyřmi lety a dobře víme, jak je složité je porazit. Teď jsme ale doma. Uděláme všechno, abychom vyhrály," vyhlašuje hráčka, která oba grandslamové tituly získala v roce 2016, nejprve v Austrálii, pak na US Open.

Ve finále tam tehdy, jak známo, přetlačila Karolínu Plíškovou. Nyní se s největší pravděpodobností utkají znovu. Už v sobotu, protože Kerberová je coby světová dvanáctka německou dvojkou.

Kerberová se už víkendu nemůže dočkat. "Fed Cup je něco opravdu speciálního. Hrajete za svou zemi, jste v semifinále, hrajete doma v Německu. Je to vzrušující. Velká věc pro německý tenis," zdůrazňuje.