Tenis

Velká pocta pro Menšíka. Jako druhý Čech v historii bude hrát za Evropu na Laver Cupu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Tenista Jakub Menšík bude reprezentovat tým Evropy na letošním ročníku Laver Cupu.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

Devatenáctiletý rodák z Prostějova a šestnáctý hráč světa je ve finální šestičlenné nominaci výběru kapitána Yannicka Noaha.

Organizátoři to dnes uvedli na svém webu.

Osmý ročník týmové soutěže se uskuteční od 19. do 21. září v San Franciscu.

Vítěz letošního turnaje v Miami Menšík si zahraje Laver Cup jako druhý Čech po současném daviscupovém kapitánovi Tomáši Berdychovi, jenž byl součástí evropského výběru v úvodním ročníku 2017.

Menšík nyní v týmu Evropy doplnil světovou dvojku Španěla Carlose Alcaraze, Němce Alexandera Zvereva (3.), Dána Holgera Runeho (11.) a Caspera Ruuda z Norska (12.). Spolu s ním si zajistil nominaci také Ital Flavio Cobolli (26.).

"O Laver Cupu už jsem toho hodně slyšel. Je to velmi intenzivní a speciální akce. Reprezentovat Evropu s hráči, jako jsou Carlos a Sasha, je pro mě splněný sen. Je mi ctí, že mohu být součástí týmu," prohlásil Menšík.

Výběr světa by měli hájit především Američané Taylor Fritz (4.), Ben Shelton (6.), Tommy Paul (14.) a Frances Tiafoe (17.).

V sestavě kapitána Andreho Agassiho jsou také Argentinec Francisco Cerúndolo (19.) a Brazilec Joao Fonseca (44.).

Loňský ročník Laver Cupu vyhrál v Berlíně tým Evropy, který zvítězil 13:11. V součtu se všemi ročníky zatím vede 5:2 na zápasy.

"Vyhrát Laver Cup je vždy výzva a letos to nebude jinak. Náš tým je talentovaný, zkušený a hladový obhájit Laver Cup proti velmi silnému výběru světa. Jsme připravení," uvedl Noah, který nahradil na pozici kapitána týmu Evropy Björna Borga.

Generálka na US Open na CANAL+ Sport

Letní část WTA Tour pokračuje na zámořských betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku řada špičkových tenistek - včetně Marie Bouzkové a obhájkyně titulu Lindy Noskové - hraje na pětistovce v mexickém Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech CANAL+ Sport.

 
Mohlo by vás zajímat

Siniaková má smůlu. Pořadatelé ji a Sinnera vyřadili z US Open, už oznámili náhradu

Siniaková má smůlu. Pořadatelé ji a Sinnera vyřadili z US Open, už oznámili náhradu

Svrčinův průlet do stovky a skok Krejčíkové. To jsou tenisové žebříčky před US Open

Svrčinův průlet do stovky a skok Krejčíkové. To jsou tenisové žebříčky před US Open
Infografika

Bouzková otočila bitvu proti Sönmezové, v Cincinnati vládla Šwiateková

Bouzková otočila bitvu proti Sönmezové, v Cincinnati vládla Šwiateková

Lojda: Krejčíková je zpátky v módu šampionky. V New Yorku ale vidím otazník

Lojda: Krejčíková je zpátky v módu šampionky. V New Yorku ale vidím otazník
Tenis sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno teď
Trump v rozhovoru připustil, že Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump v rozhovoru připustil, že Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami
Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili
Zahraničí

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Některé rozkazy jsou zločinné, na frontě u Pokrovsku panoval chaos - ostré hodnocení ukrajinského podplukovníka z fronty u Pokrovsku pro Aktuálně.cz
před 22 minutami
Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu
Film

Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu

Slovinský režisér a absolvent pražské FAMU natočil drama s prvky komedie, které se věnuje rodinným vztahům a dospívání dětí v bilingvní rodině.
před 29 minutami
Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím
Ekonomika

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert.
před 56 minutami
Obrazem

Kšiltovky, gesta a vážné debaty. Projděte si fotografie z jednání v Bílém domě

Kšiltovky, gesta a vážné debaty. Projděte si fotografie z jednání v Bílém domě
Prohlédnout si 17 fotografií
Show s kšiltovkou. Donald Trump předvádí "bejsbolku 4 More Years“ Zelenskému a Macronovi v obchodě s upomínkovými předměty v Bílém domě.
Znamená silný stisk dohodu? Trump a Zelenskyj si podávají ruce před novináři. Co dohodli, zatím nevíme.
před 1 hodinou
Velká pocta pro Menšíka. Jako druhý Čech v historii bude hrát za Evropu na Laver Cupu
Tenis

Velká pocta pro Menšíka. Jako druhý Čech v historii bude hrát za Evropu na Laver Cupu

Devatenáctiletý rodák z Prostějova a šestnáctý hráč světa je ve finální šestičlenné nominaci výběru kapitána Yannicka Noaha.
Aktualizováno před 1 hodinou
Siniaková má smůlu. Pořadatelé ji a Sinnera vyřadili z US Open, už oznámili náhradu
Tenis

Siniaková má smůlu. Pořadatelé ji a Sinnera vyřadili z US Open, už oznámili náhradu

Dvojici, kterou měla Češka utvořit s mužskou světovou jedničkou, nahradili Američané Harrison a Collinsová.
Další zprávy