Vekičová v panice. Během letu se kvůli její chybě otevřely dveře vrtulníku

Široká koalice v Brně bude nakonec bez Pirátů. Rozhodli se na poslední chvíli, ve středu se měla podepisovat koaliční smlouva. Lídr pirátů Marek Lahoda řekl, že poslední kapkou byla úterní policejní razie v Brně. Kauz už je příliš mnoho, řekl Lahoda s tím, že Piráti nemohou do koalice s klidným svědomím vstoupit. Své rozhodnutí už oznámili ostatním stranám, které i bez Pirátů mají pohodlnou většinu. Primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) ale rozhodnutí Pirátů mrzí. Jednání za zavřenými dveřmi na magistrátu pokračují.

"Šli jsme do voleb s heslem, že máme odvahu dělat to, co je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice," řekl Lahoda. Primátorku Vaňkovou, která chce ve funkci pokračovat i v dalším období, rozhodnutí Pirátů mrzí. Usiluje o dohodu s ostatními partnery, je zapotřebí vyjednat nové poměry hlasů v radě a obsazení některých pozic. Měli by to být odborníci, zdůraznila Vaňková.

Koaliční smlouva se měla podepisovat v 16 hodin, Vaňková nyní předpokládá podpis dnes kolem 18. hodiny. Primátorka stále věří, že ve čtvrtek zastupitelé zvolí na ustavující schůzi nové vedení města.