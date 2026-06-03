Věhlas Siniakové znovu letí Paříží. Češka ale upozornila na neúctu pořadatelů

Spanilá jízda to sice není, ale i tak plní Kateřina Siniaková s parťačkou Taylor Townsendovou jasnou roli největších favoritek na grandslamový titul v Paříži. Sláva české tenistky na poli čtyřhry je tak silná, že zaujala i Serenu Williamsovou. Rodačka z Hradce Králové si ale také postěžovala na křivdu ze strany pořadatelů.
Čerstvě třicetiletá česká tenistka si každým pařížským vítězstvím upevňuje pozici v čele světového deblového rankingu. Pokud by to na tenisovém trůnu vydržela až do konce sezony, překoná v historické tabulce Martinu Navrátilovou, protože by se jí to podařilo už pošesté.
Poklonu Siniakové složilo v minulosti hned několik parťaček. Mít za spoluhráčku právě ji totiž znamená mít hodně velkou naději na zisk trofeje. V minulosti takhle Češka pomohla k trofejím americké hvězdě Coco Gaufové nebo nizozemskému tenistovi Semu Verbeekovi v mixu.
A tak není divu, že její služby poptávala i vracející se legenda Serena Williamsová.
„Dostala jsem od ní zprávu. Bylo to trochu vtipná story, protože má mé číslo od Taylor. A ta mi měla říct, že mi bude psát, ale neřekla mi to. O to víc to bylo zajímavější. Za mě je super už mít jen tu zprávu a její číslo,“ culila se v Paříži Siniaková.
Její nabídku ale musela odmítnout, protože tou dobou, kdy bude americká hvězda hrát turnaj v Queen's Clubu, bude Češka odpočívat a připravovat se na kvalifikaci turnaje v Berlíně.
„Těžko jsem se rozhodovala. Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Když to klapne jindy, budu ráda,“ přiznala desetinásobná vítězka ženské čtyřhry.
I když by v areálu Rolanda Garrose mohla po vítězné šňůře zářit štěstím, stejně si trochu posteskla a připojila se ke kritice rozdělování odměn na turnaji.
Zatímco singlistům přidali pořadatelé deset procent prize money oproti loňsku, u deblistek to byla necelá čtyři procenta.
„Bohužel je znát, že jsme na kurtu dvě. Berou na to hrozně ohled. Ano, je to jiná soutěž, deblistky možná na kurtu běhají míň než singlistky, ale příprava je stejná jako u top singlistek. Deblistky bojují za víc peněz, protože musí stejně trénovat, jezdit po turnajích a platit svůj tým. Je to asi jenom smutné. Bolí to,“ cituje Siniakovou Tenisový svět.
I tak se ale může těšit na další bitvu o grandslamové finále, o které si to v pátek rozdá s kanadsko-brazilským párem Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová.
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