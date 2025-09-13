Vedro, večer déšť. Lehečka se vypořádal s počasím i se sokem: dařilo se mi ho trápit

"Dnes jsem předvedl dobrý výkon. Klíčové bylo začít dobře. Po celém dni čekání, kdy jsme se kvůli počasí neměli možnost pořádně rozehrát, jsem se dostal na kurt jen na deset minut před zápasem. Bylo to hektické," uvedl Lehečka. "Potom bylo hodně vyrovnaných gamů, ve kterých jsem byl naštěstí schopný si držet servis a při těch jeho gamech ho trápit. Jsem spokojený s výkonem i jak konzistentní jsem v průběhu celého zápasu byl," doplnil.
Třiadvacetiletý hráč z Kněžmostu vyhrál duel proti loňskému semifinalistovi US Open za hodinu a 18 minut. Vypořádal se i s tím, že start zápasu byl kvůli dešti o více než hodinu odložený. Ve večerních podmínkách hrál v Delray Beach poprvé.
"Vždy, když jsme to měli naplánované, tak bohužel pršelo a neměli jsme šanci se na kurt večer dostat. Šli jsme do neznámé situace a nevěděl jsem, jak se tam budu cítit. Nebylo to ale zase tak hrozné. Tím, že jsme veškeré tréninky odehráli přes den až v úmorném vedru, tak teď byly ty podmínky příjemné. Hrálo se mi dobře," líčil Lehečka.
Šestnáctý hráč světa nenabídl soupeři v zápase ani jeden brejkbol, naopak mu třikrát servis vzal. Zaznamenal osm es. "Servisem jsem si pomáhal a za to jsem byl moc rád. Cítil jsem, že jak je ten povrch hodně pomalý, tak ta rána ze servisu nebude přinášet ovoce, a snažil jsem se hrát více na přesnost. To se mi docela dařilo hlavně v klíčových momentech, kdy jsem byl schopný servisem získat lehký náskok," řekl Lehečka.
Zaujal také řadou povedených prohozů. "Frances se snažil hrát aktivní tenis a chodit na síť. Tím, jak byl ale ten povrch pomalý, tak ten jeho náběh neměl takovou efektivitu. Měl jsem trochu času rozmyslet si, kam ten prohoz chci hrát. Prohazoval jsem dobře, nedělal jsem zbytečné chyby a ve spojení s tím povrchem to pro mě byla zbraň," uvedl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Čtvrtfinalista letošního US Open Lehečka ocenil fanoušky, kteří do areálu v Delray Beach dorazili. "Přišlo mi to fajn. I když se fandilo hodně, tak ze strany českých i amerických fanoušků to bylo férové fandění. V tomhle ohledu to byl hezký zápas. Už jsem hrál v Davis Cupu i v nepříjemnějších atmosférách," doplnil Lehečka.