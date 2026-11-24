I deset dní po pikantním závěru tenisového Turnaje mistryň pokračují vášnivé dohady o tom, zda ruská šampionka Mirra Andrejevová myslela své blahopřání poražené finalistce Elině Svitolinové upřímně, či nikoli. Ukrajinská hvězda teď přišla s vlastní interpretací toho, co se v kalifornském Indian Wells odehrálo.
„Chtěla bych poblahopřát Elině a jejímu týmu k úžasnému týdnu. Jsi úžasná máma, že ses dokázala vrátit a předvádět tohle. Je to obrovsky těžké.“
Tak se Andrejevová po finálovém klání poklonila Svitolinové a jejím letošním působivým výkonům. Na první pohled milá slova však okamžitě rozdělila rozdělila tenisovou veřejnost.
Do devatenáctileté Rusky, která na WTA Finals s přehledem a bez ztráty setu porazila všech pět soupeřek a po Roland Garros získala druhý velký titul kariéry, se pustil současný trenér Svitolinové, bývalý 31. hráč světa Serhij Stachovskyj.
„Gratulovat Elině, ale přehlížet skutečnost, že tvoje země napadla Ukrajinu, nikdy veřejně válku neodsoudit a navíc přijímat pocty z rukou Putina – to není projev noblesy. Je to akt vědomé manipulace,“ vzkázal Rusce přes sociální síť X muž, který se prakticky ihned po invazi aktivně zapojil do obrany své země a stal se jedním z nejslavnějších vojáků ukrajinské armády.
Teprve před dvěma měsíci byl Stachovskyj po více než čtyřech letech služby z Centra speciálních operací „Alfa“ přeřazen do zálohy.
Upřímnost gesta Andrejevové zpochybňoval kdekdo, v Rusku naopak svou modlu vykreslovali jako vzor noblesy a Stachovského jako politického aktivistu, který do sportu přináší nenávist.
Smířlivější ohlasy pak hovořily o tom, že neexistuje důkaz, že by si mladá superstar skutečně svou řeč předem připravila jako promyšlenou strategii. Zvlášť, když dlouhodobě žije a trénuje ve Francii a dokonce se spekuluje, že by mohla v budoucnu změnit občanství.
V pondělí do celé kauzy konečně vnesla svůj pohled alespoň jedna z aktérek.
Svitolinová podpořila výklad svého trenéra a i ona Andrejevové, které po titulu veřejně gratuloval ruský prezident Vladimir Putin, vyčetla nekalé úmysly.
„Samozřejmě, že nerada prohrávám, obzvlášť ve finále. Je to pro mě nesmírně bolestivé, jako by mi někdo vrazil nůž do srdce. Byla jsem proto velmi rozrušená,“ uvedla dvaatřicetiletá rodačka z Oděsy pro ukrajinský kanál Suspilne Sport.
„Během slavnostního ceremoniálu jsem věděla, že zkusí najít způsob, jak mi pogratulovat. Nemyslím si, že to bylo vhodné. S představiteli agresorské země si nepodáváme ruce ani se s nimi nefotíme, takže to působilo jako provokace,“ vysvětlila.
Při slovech Andrejevové se prý necítila vůbec dobře. „Věděla jsem, že to vyvolá reakci médií, a ta se v podobných situacích často staví na jejich stranu. Takže ano, bylo to nesmírně nepříjemné,“ uzavřela Svitolinová.
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