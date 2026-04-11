Přeskočit na obsah
Benative
11. 4. Izabela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Ve čtyřhře Vondroušová a Valentová vyzvou Bencicovou s Golubicovou

Sport, ČTK

Do čtyřhry v kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku dnes nastoupí Markéta Vondroušová a Tereza Valentová.

Markéta Vondroušová
Markéta Vondroušová
Na tvrdém povrchu v Bielu budou čelit domácí dvojici Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová. Organizátoři o tom informovali na webu. Program druhého hracího dne začne za stavu 1:1 ve 13:00.

Devatenáctiletá Valentová nahradila v nominaci čtyřhry původně nahlášenou Lucii Havlíčkovou. Složení švýcarské dvojice se zcela změnilo. Nejprve byly nominované Rebeka Masárová a Céline Naefová.

Vondroušová s Valentovou se pokusí získat pro tým debutující kapitánky Barbory Strýcové druhý bod, díky němuž by se české tenistky přiblížily postupu.

V pátečních dvouhrách nejprve zvítězila Bencicová nad Marií Bouzkovou 6:3, 6:7, 6:4, Linda Nosková poté porazila Golubicovou 6:1, 6:4.

Po čtyřhře by měly přijít na řadu zbývající dvouhry. Nosková by měla hrát v souboji týmových jedniček s Bencicovou, Bouzková by se poté měla utkat s Golubicovou.

Kvalifikace se hraje na tři vítězná utkání. Vítěz duelu postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Na poražený celek čeká listopadová baráž.

Nejnovější
Pavol Frič, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky, sociologie, prognostik
Už příští sezona může být bez demokracie, varuje prognostik

Politická moc se v demokratickém světě soustřeďuje čím dál víc do rukou úzké skupiny nejbohatších. Peníze boháčů tak mají na dění ve státě větší vliv než názory a zájmy většiny populace. A to i přes to, že například čeští politici jsou placeni převážně z peněz daňových poplatníků.

Účastníci Pochodu pro život jdou dolů z Hradčanského náměstí do centra
V ulicích Prahy jsou odpůrci a příznivci potratů. Policie ve střehu, bojí se střetu

Nebylo loni v Praze vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla značně napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela", což se dařilo jen částečně. Po roce jsou dnes opět všichni v ulicích a Aktuálně.cz situaci stejně jako loni mapuje.

Ruský prezident Vladimir Putin.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

16.09.19. Praha, Pavel Novotný, starosta, Řeporyje, deník, pátečník
Drsný útok na Novotného. Tvář Stačilo! mu uštědřila facku i kopanec. Incident je na videu

Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný byl terčem fyzického útoku. Napadl ho Marek Cavali, tvář kandidátky hnutí Stačilo! z loňských sněmovních voleb. Nejdříve strčil do čerstvě navrátivšího člena ODS, pak mu uštědřil facku a kopanec. Došlo i na výhrůžky smrtí. Novotný útoky ustál s rukama v kapsách. „Cavali je v zásadě neandrtálec. Úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ vyjádřil se pak Novotný.

