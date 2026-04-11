Ve čtyřhře Vondroušová a Valentová vyzvou Bencicovou s Golubicovou

Do čtyřhry v kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku dnes nastoupí Markéta Vondroušová a Tereza Valentová.
Na tvrdém povrchu v Bielu budou čelit domácí dvojici Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová. Organizátoři o tom informovali na webu. Program druhého hracího dne začne za stavu 1:1 ve 13:00.
Devatenáctiletá Valentová nahradila v nominaci čtyřhry původně nahlášenou Lucii Havlíčkovou. Složení švýcarské dvojice se zcela změnilo. Nejprve byly nominované Rebeka Masárová a Céline Naefová.
Vondroušová s Valentovou se pokusí získat pro tým debutující kapitánky Barbory Strýcové druhý bod, díky němuž by se české tenistky přiblížily postupu.
V pátečních dvouhrách nejprve zvítězila Bencicová nad Marií Bouzkovou 6:3, 6:7, 6:4, Linda Nosková poté porazila Golubicovou 6:1, 6:4.
Po čtyřhře by měly přijít na řadu zbývající dvouhry. Nosková by měla hrát v souboji týmových jedniček s Bencicovou, Bouzková by se poté měla utkat s Golubicovou.
Kvalifikace se hraje na tři vítězná utkání. Vítěz duelu postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Na poražený celek čeká listopadová baráž.
