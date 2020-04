Vděčíš mi za všechno, napadl Thiema bývalý kouč. Hvězdný tenista vrací úder

Dominic Thiem zraje k tenisové dokonalosti a má ze všech hráčů nejblíže tomu, aby v následujících měsících či spíše letech - pokud pandemie koronaviru dovolí - sesadil z grandslamových piedestalů velkou trojici zdánlivě neporazitelných třicátníků. Jeho bývalý trenér Günter Bresnik je ale přesvědčen, že veškerý kredit za Thiemovy úspěchy náleží právě jemu.

Tenisové Rakousko v době vynucené pauzy žije mediální přestřelkou dvou velkých osobností.

Současná světová trojka a muž, který už odehrál tři grandslamová finále včetně letošního Australian Open, schytal spršku nenávisti od svého dlouholetého trenéra.

Bresnik v jednom z rozhovorů Thiema osočil z toho, že ho podvedl, když s ním před rokem po téměř sedmnácti letech ukončil úspěšnou spolupráci.

Doposud se přitom operovalo pouze s oficiální verzí, podle níž došlo k rozchodu kvůli nechuti stárnoucího kouče nadále cestovat po turnajích.

"Nechápu, kam se ztratily upřímnost, oddanost a další hodnoty. Postupem času mi dochází, jak nefér se ke mě zachovali. Tohle přece nemůžete udělat někomu, komu vděčíte za všechno," překvapil osmapadesátiletý odborník v rozhovoru pro rakouskou agenturu APA.

A pustil se i do urážek. Bez něj by prý Thiem žádného úspěchu nebyl schopen. "Jeho táta Wolfgang by trénoval v klubu v Seebensteinu a Dominic by hrál maximálně turnaje Futures," zaláteřil Bresnik.

Ten potkal Thiema poprvé coby osmiletého chlapce ve vídeňské akademii, brzy s ním začal úzce spolupracovat a během let z něj vybrousil zářivý tenisový diamant.

Šestadvacetiletý Rakušan už na okruhu získal patnáct titulů (z toho jedenáct pod Bresnikem). Od loňského dubna Thiema trénuje někdejší olympijský vítěz, Chilan Nicolás Massú.

Dvojnásobného finalistu Roland Garros a úřadujícího šampiona velkého turnaje v Indian Wells nenechala Bresnikova vyjádření chladným. Palbu opětoval.

"Říká, že mu vděčím za všechno a bez něj bych nebyl ani zdaleka tam, kde jsem. Proto se ho musím zeptat, jestli náhodou netrpí sebeklamem," vyjádřila se rakouská jednička.

Thiem přiznal, že původní zdůvodnění rozchodu s Bresnikem nebylo zcela upřímné. Zároveň ale důrazně odmítl jakýkoli podvod.

"Nerozešli jsme se bez důvodu. On moc dobře ví, proč jsme spolupráci ukončili. Veřejně o tom ale mluvit nebudu," prohlásil.