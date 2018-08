Vdaná Plíšková má první výhru. Svatba neměla na mé výkony žádný vliv, ujistila

před 1 hodinou

Devátá hráčka světového žebříčku vstoupila úspěšně do prestižního Rogers Cupu v Montrealu.

Praha/Montreal - S bojovnou soupeřkou si Karolína Plíšková poradila, krajanku Kateřinu Siniakovou vyřadila v prvním kole po setech 6:4, 6:4. Po utkání ale o svém výkonu příliš nemluvila, novináře v kanadské metropoli totiž mnohem více zajímala nečekaná letní svatba české šampionky.

"Věřím, že to pro vás bylo překvapení," smála se Plíšková ještě předtím, než se za první vítězství v roli vdané ženy odměnila zmrzlinou s oblíbenou příchutí zeleného čaje.

Na tiskové konferenci přece jen odhalila něco ze zákulisí svatby s přítelem a manažerem Michalem Hrdličkou.

"Plánovali jsme to nějaké dva nebo tři měsíce. Brali jsme se v Monaku, takže bylo třeba zařídit pár věcí, oblečení a podobně. Já o tom nechtěla mluvit, měla jsem turnaje, povinnosti. Takže proto je to pro vás překvapení," prohlásila šestadvacetiletá tenistka.

Plíšková o blížící se svatbě věděla už během úspěšné antukové části sezony. Nervozitu ale nepocítila ani během Wimbledonu, kde poprvé v kariéře prošla do druhého týdne.

Češka odmítla, že by vědomí velké osobní události, která přišla méně než rok po zasnoubení, jakkoli ovlivnilo její výkony na kurtu.

"Tím jsem si jistá. Těšila jsem se na svatbu, ale nemělo to na mě žádný vliv, na Wimbledonu ani na turnajích předtím," ujistila. Svatba to byla velmi malá.

"Nebylo tam moc lidí, neměli jsme s tím žádné velké starosti. Spíš bych to přirovnala k rodinnému obědu. Jen rodina a blízcí přátelé. Užili jsme si to. A nebylo to ani trochu stresující," vysvětlila Plíšková.

Tenistka také hovořila o touze zachovat si během svatby i po ní co nejvíce soukromí. A přiznala, že odhalení přišlo dříve, než zamýšlela. "Nějaká česká média se k té informaci dostala a zveřejnila," řekla Plíšková.

V Montrealu zdůraznila, jak moc důležitý pro ni její osobní život je. "Nejen pro mě samotnou, ale i pro mou kariéru. Můj manžel - ačkoli, já mu neříkám manžel, ale Michal - pro mě pracuje a řeší hodně hodně věcí, takže všechny teď funguje velice dobře," svěřila se bývalá světová jednička.

"Jsme spolu tři roky, takže to není nic nového. Byla to jen svatba, prostě jen další krok v našem vztahu," dodala.

Na Rogers Cupu, kde je dosud jejím maximem čtvrtfinále, se ve středu utká s vítězkou zápasu mezi její přemožitelkou z Wimbledonu Nizozemkou Kiki Bertensovou a domácí držitelkou divoké karty Carol Čao. V osmifinále pak může potkat Petru Kvitovou.