Vášně kolem přehlížení Menšíka ve světě neutichají. Slavný Američan přiznal vinu

Výkony Jakuba Menšíka na pařížském Roland Garros jsou pro značnou část tenisového světa překvapením. V pátek si dvacetiletý hráč zahraje životní semifinále antukového grandslamu proti největšímu favoritovi Alexanderu Zverevovi, vášně kolem českého fenoménu přitom neutichají. S plamennou analýzou přispěchal kající se Američan Andy Roddick.
Mediální upozaďování českého tenisty na úkor jiných supertalentů z Brazílie či Španělska je jedním z témat jeho tažení grandslamovou Paříží. Mnohé fanoušky i experty dráždí dlouhodobě, své si k nepoměru v pozornosti ostatně už před rokem řekl i Novak Djokovič.
Během letošního Roland Garros vášnivé diskuse ožily.
„Fakt, že Jakub Menšík dostává tak malou pozornost od mainstreamových médií, je vážně otravný. Zapomněli, že už má titul z turnaje Masters 1000? Měl by být zmiňován společně s Joaem Fonsecou a Rafaelem Jódarem. Nechápu, proč to tak není,“ napsal účet US Tennis Center během turnaje na síti X.
„Působí to jako určitá předpojatost vůči hráčům z východní Evropy. Mám pocit, že kdyby pocházel třeba z Francie, dostávalo by se mu mnohem většího uznání a obdivu,“ pokračoval v kritice, která vyústila ve vzrušenou debatu.
Ta ještě zesílila poté, co Menšík v úterním čtvrtfinále fenomenálním výkonem vyřadil právě globální superstar a miláčka světových tenisových médií Fonsecu 3:0 na sety.
Čechova gesta po proměněném sedmém mečbolu jako by naznačovala: Já sem patřím, o mně by se mělo mluvit, tohle je moje chvíle.
U přehlížení Menšíka se po jeho postupu mezi čtyři nejlepší hráče French Open pozastavil i Andy Roddick, který produkuje úspěšný podcast Served. V něm se šampion US Open z roku 2003 a někdejší první hráč světa rozplýval nad hrou českého tenisty a v plamenné řeči uznal svou chybu.
„Všechna čest Menšíkovi. Vypadal skvěle. Returnoval naprosto neuvěřitelně, sázel tam jeden za druhým. Fonseca oproti němu ztrácel 10 procent úplně ve všem,“ kroutil hlavou Roddick.
„Jeho první servis je bomba. Monstrum. A je až neuvěřitelné, kolik prostoru pokryje, přestože při pohledu na něj nemáte pocit, že by to byl nějaký bleskově rychlý hráč. Klidně se sklouzne dva metry do úderu v otevřeném postoji. Neskutečné,“ opěvoval slavný Američan schopnosti Menšíka.
„Když vidíte, jak se ve svých 196 centimetrech pohybuje po kurtu a jaká volí řešení, je to fascinující. A navíc to dělá tak nějak mimochodem. Nevypadá to, že by ho to stálo obrovské úsilí. Nepůsobí dojmem hráče, který ze sebe musí ždímat maximum,“ pokračoval Roddick.
Vzápětí si sám začal sypat popel na hlavu.
„Přiznám se k něčemu, za co cítím vinu. My všichni jsme ho přehlíželi, včetně mě. Jsem vinen. Nemluvíme o něm dost,“ zahájil Roddick a přidal i možné vysvětlení.
„Možná nepřitahuje pozornost tak jako jiní hráči. Nevyskakuje na tebe neustále z obrazovky. Neheká, neprožívá okázale každý míč a nesnaží se budit dojem, že hraje na hranici sil. Není nijak teatrální a dramatický. Na kurtu působí až chladnokrevně,“ uvedl.
Sám sebe poté nazval „idiotem“ kvůli tomu, že se Menšíkovi, kolem něhož není rozjetá gigantická „hype“ mašina jako kolem Fonsecy, dostatečně nevěnoval.
„Nemá kolem sebe obrovský dav fanoušků, prostě si dělá svou práci. Toho kluka musíme brát vážně. Je mu dvacet let, je v podstatě stejně starý jako ostatní hvězdní mladíci. A je prototypem moderního tenisty. Vysoký hráč, který se skvěle pohybuje. Servíruje bomby. Dokáže hrát na obě strany. A rozdíl? On je mnohem klidnější,“ pokračoval Roddick v chvalozpěvech.
„Je neuvěřitelný. Asi jsme byli rozmazlení generací velikánů, a tohle je něco, co dnes považujeme za normální. Nevím, proč mluvíme o jiných, když je tady Menšík. Jeho potenciál je obrovský,“ uzavřel.
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