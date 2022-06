Varovná kontrolka svítí. České tenistky potřebují nutně body, jinak je čeká sešup

Karolína Plíšková

Aktuální světovou sedmičku bolí asi nejvíc, že se letos kvůli absenci ruských a běloruských tenistek nebudou na Wimbledonu počítat žádné body. Češka jich tu za finálovou účast dostala loni 1300. Když to odečteme z jejího aktuálního bodového konta, poslalo by jí to až na 14. místo žebříčku.

Šance jak zmírnit pád je na přípravných travnatých turnajích před londýnským svátkem. Přihlášená je příští týden na podnik v Berlíně a poté i v Eastbourne, kde může v součtu uhrát až tisícovku bodů.

A hodit se bude každý z nich. Rodačka z Loun měla nadstandardní druhou polovinu loňské sezony, která jí vynesla místo na Turnaji mistryň. Kdyby v srpnu přišla o body i za finále v Montrealu, poslalo by jí to ven i z první dvacítky.