Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Právě už De Minaurova výhra zajistila vítězi úvodních dvou duelů Alcarazovi semifinále. V utkání proti Mussetimu nicméně usiloval o první místo ve skupině a také pozici světové jedničky na konci roku, k níž v souboji na dálku s italským rivalem Jannikem Sinnerem potřeboval už jen jednu výhru. Na tu dosáhl po 83 minutách a mohl si zakřičet vítězné "Vamos".
Na prvním místě žebříčku zakončí Alcaraz rok podruhé v kariéře po sezoně 2022. Pro debutanta Musettiho a loňského finalistu Fritze účinkování na turnaji skončilo ve skupině.
Z druhé skupiny Björna Borga má už jistý postup obhájce titulu Sinner. O druhé místo se v pátek utkají dvojnásobný šampion Alexander Zverev z Německa a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.
Šestadvacetiletý De Minaur v Turíně po dvou porážkách poprvé zvítězil. Australský tenista zdolal šestého hráče světa Fritze pošesté z jedenácti vzájemných zápasů na okruhu ATP. V prvním setu sice nedotáhl vedení 3:1, tie-break ale vyhrál 7:3. Ve druhé sadě už byl De Minaur na servisu stoprocentní. Klíčový brejk získal hned ve druhé hře a v závěru využil druhý mečbol.
Vítězně se s Turnajem mistrů rozloučili obhájci titulu ve čtyřhře Němci Kevin Krawietz a Tim Pütz. V posledním utkání porazili již jisté semifinalisty Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho z Itálie 7:6, 4:6, 13:11.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - Musetti (9-It.) 6:4, 6:1, De Minaur (7-Austr.) - Fritz (6-USA) 7:6 (7:3), 6:3.
Konečná tabulka:
|1.
|Alcaraz
|3
|3
|0
|6:1
|2
|2.
|De Minaur
|3
|1
|2
|3:4
|1
|3.
|Fritz
|3
|1
|2
|3:4
|1
|4.
|Musetti
|3
|1
|2
|2:5
|1
Čtyřhra:
Skupina Petera Fleminga:
Krawietz, Pütz (6-Něm.) - Bolelli, Vavassori (7-It.) 7:6 (7:5), 4:6, 13:11, Glasspool, Cash (1-Brit.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 6:3, 7:5.
Konečná tabulka:
|1.
|Bolelli, Vavassori
|3
|2
|1
|5:2
|2
|2.
|Cash, Glasspool
|3
|2
|1
|4:2
|2
|3.
|Granollers, Zeballos
|3
|1
|2
|2:5
|1
|4.
|Krawietz, Pütz
|3
|1
|2
|3:5
|1