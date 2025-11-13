Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Tenis

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho a zakončí sezonu jako světová jednička. Do semifinále spolu s ním postoupil Australan Alex de Minaur, jenž v odpoledním duelu v Turíně zdolal Taylora Fritze ze Spojených států 7:6, 6:3.
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz | Foto: Reuters

Právě už De Minaurova výhra zajistila vítězi úvodních dvou duelů Alcarazovi semifinále. V utkání proti Mussetimu nicméně usiloval o první místo ve skupině a také pozici světové jedničky na konci roku, k níž v souboji na dálku s italským rivalem Jannikem Sinnerem potřeboval už jen jednu výhru. Na tu dosáhl po 83 minutách a mohl si zakřičet vítězné "Vamos".

Na prvním místě žebříčku zakončí Alcaraz rok podruhé v kariéře po sezoně 2022. Pro debutanta Musettiho a loňského finalistu Fritze účinkování na turnaji skončilo ve skupině.

Z druhé skupiny Björna Borga má už jistý postup obhájce titulu Sinner. O druhé místo se v pátek utkají dvojnásobný šampion Alexander Zverev z Německa a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Šestadvacetiletý De Minaur v Turíně po dvou porážkách poprvé zvítězil. Australský tenista zdolal šestého hráče světa Fritze pošesté z jedenácti vzájemných zápasů na okruhu ATP. V prvním setu sice nedotáhl vedení 3:1, tie-break ale vyhrál 7:3. Ve druhé sadě už byl De Minaur na servisu stoprocentní. Klíčový brejk získal hned ve druhé hře a v závěru využil druhý mečbol.

Vítězně se s Turnajem mistrů rozloučili obhájci titulu ve čtyřhře Němci Kevin Krawietz a Tim Pütz. V posledním utkání porazili již jisté semifinalisty Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho z Itálie 7:6, 4:6, 13:11.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Jimmyho Connorse:

Alcaraz (1-Šp.) - Musetti (9-It.) 6:4, 6:1, De Minaur (7-Austr.) - Fritz (6-USA) 7:6 (7:3), 6:3.

Konečná tabulka:

1. Alcaraz 3 3 0 6:1 2
2. De Minaur 3 1 2 3:4 1
3. Fritz 3 1 2 3:4 1
4. Musetti 3 1 2 2:5 1

Čtyřhra:

Skupina Petera Fleminga:

Krawietz, Pütz (6-Něm.) - Bolelli, Vavassori (7-It.) 7:6 (7:5), 4:6, 13:11, Glasspool, Cash (1-Brit.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 6:3, 7:5.

Konečná tabulka:

1. Bolelli, Vavassori 3 2 1 5:2 2
2. Cash, Glasspool 3 2 1 4:2 2
3. Granollers, Zeballos 3 1 2 2:5 1
4. Krawietz, Pütz 3 1 2 3:5 1
 
