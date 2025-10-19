Valentová ve finále dostala kanára. To jí ale nezlomilo. Životní duel skončil smutně

Ve finále prohrála s nasazenou čtyřkou Leylah Fernandezovou z Kanady 0:6, 7:5, 3:6. Sedmadvacáté hráčce světa podlehla po dvou hodinách a 11 minutách.
Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros Valentová prošla do finále z kvalifikace a v Ósace vyhrála šest zápasů. Po nejlepším turnaji v dosavadní kariéře se posune v žebříčku ze 78. na životní 58. místo.
Dosud byla nejdále v semifinále letošního turnaje stejné kategorie WTA 250 v Praze.
Valentová dnes v Ósace neúspěšně usilovala o třetí vítězství nad nasazenou hráčkou. V předchozích kolech vyhrála nad turnajovou trojkou Elise Mertensovou z Belgie či šestou nasazenou Srbkou Olgou Danilovičovou.
O pět let starší Fernandezová vzala české tenistce sedmkrát servis. Finalistka US Open z roku 2021 vybojovala druhý letošní titul a pátý v kariéře.
Svěřenkyni trenéra Libora Salaby nevyšel vstup do utkání. Prohrála úvodních osm výměn, v prvním setu uhrála jen 12 fiftýnů a Fernandezová jí nadělila za půl hodiny "kanára". Před začátkem druhé sady opustila česká tenistka na chvíli kurt.
Pauza hráče TK Sparta Praha pomohla. Přestože ve druhé sadě dvakrát přišla o výhodu brejku při vedení 2:1 a 5:4, v 11. hře vzala své soupeřce servis ještě jednou a následně na servisu využila druhý setbol.
Napínavý souboj vyvrcholil ve třetím setu. Fernandezová díky brejku ve čtvrté hře sice utekla do vedení 4:1, Valentová ale v šesté hře odvrátila další tři brejkboly a snížila poté na 3:4. V osmém gamu však česká tenistka nevyužila při servisu šanci na vyrovnání, o podání opět přišla a Kanaďanka duel dovedla k vítězství.
Při odvracení druhého mečbolu zahrála Valentová return do sítě.
Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - finále:
Fernandezová (4-Kan.) - Valentová (ČR) 6:0, 5:7, 6:3.
