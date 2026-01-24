Valentová - Rybakinová. 0:0, mladá Češka se snaží zaskočit jednu z favoritek turnaje
Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového Australian Open mezi Terezou Valentovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
V Melbourne skončiila nasazená Nosková, Bartůňková už třetí senzaci nezvládla
Nikola Bartůňková skončila na Australian Open ve 3. kole. 19letá česká kvalifikantka podlehla Belgičance Elise Mertensové 0:6, 4:6. Nasazená třináctka Linda Nosková vypadla s Číňankou Wang Sin-jü, nejlepší česká tenistka v žebříčku prohrála 5:7, 4:6
ŽIVĚBabiš proti Pavlovi: S Motoristy a SPD bychom měli nabídnout svého kandidáta na prezidenta, řekl
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sobotním sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel, který tento týden ohlásil ambici prezidentský mandát obhajovat, už podle Babiše vede volební kampaň..
ŽIVĚV Abú Dhabí Rusové jednají o míru, ale v noci zasáhli raketami a drony porodnici i ubytovnu
Po ruských nočních útocích je na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Uvedl to v sobotu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. V Kyjevě se v důsledku útoků podle starosty Vitalije Klička ocitlo téměř 6000 budov bez dodávek tepla.
Jistota v brance. Dostál pomohl k výhře v Seattlu, zapsal se do historie Anaheimu
Lukáš Dostál předvedl v Seattlu spolehlivý výkon, chytil 20 střel a pomohl Anaheimu k vítězství 4:2. V brance Ducks vyhrál popáté v řadě.
Nová obranná strategie USA chce razantní změnu. Kritizuje partnery, za "klíčové" má Panamu a Grónsko
Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny, napsala agentura AP.