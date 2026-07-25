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Sport

Valentová ani letos do finále v Praze nepostoupila, prohrála se Snigurovou

ČTK

Tenistka Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka dnes podlehla v semifinále na Štvanici Ukrajince Darje Snigurové 6:7, 3:6. Čtyřiapadesátá hráčka světa Snigurová se v neděli střetne s jinou Češkou Barborou Krejčíkovou, nebo Rakušankou Lilli Taggerovou.

Tereza Valentová
Tereza ValentováFoto: Reuters
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Do finále čtyřhry postoupily Lucie Havlíčková a Laura Samson. Český pár porazil tchajwansko-japonskou dvojici Čchan Chao-čching, Miju Katóová 5:7, 6:3, 11:9 a narazí na Britky Harriet Dartovou a Maiu Lumsdenovou.

Devatenáctiletá Valentová vypadla v semifinále v Praze podruhé za sebou. Vloni nestačila ve stejné fázi na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. Nevyužila šanci probojovat se do druhého finále na okruhu WTA v kariéře. Minulý rok v říjnu hrála neúspěšně o titul v Ósace.

Valentová, která v předchozích kolech vyřadila Bouzkovou a Australanky Mayu Jointovou a Priscillu Honovou, prohrála se Snigurovou za hodinu a 50 minut. Nezopakovala předloňské vítězství ve vzájemném zápase na turnaji v Říčanech.

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku při vedení 4:2 a 5:3. V tie-breaku sice vedla 4:3, poté ale prohrála čtyři míčky v řadě a sadu ztratila. Také ve druhém setu měla Valentová náskok brejku, o vedení 1:0 ale ihned přišla. V sedmém gamu nevyužila Češka tři brejkboly za stavu 40:0 a vzápětí sama servis ztratila. Proti klíčovému brejkbolu zahrála dvojchybu a Snigurová poté duel dopodávala. Využila druhý mečbol.

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Havlíčková se Samson zdolaly nasazené trojky Chao-čching a Katóovovou za hodinu a 48 minut. Ve finále byly i vloni, kdy v něm prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.

"Byl to velice těžký zápas, hlavně na konci po mentální stránce. Jsme ale rády, že jsme to zvládly. První set jsme rozjely dobře, ale pak nám utekla koncovka. Je dobré, že jsme se do toho ve druhém setu zase zvládly dostat," řekla novinářům Samson.

První set sice české hráčky ztratily poté, co přišly o vedení 5:2 a prohrály po třech nevyužitých setbolech 5:7, ve druhé sadě už ale po dvou brejcích náskok 5:2 dotáhly do úspěšného konce. Tenistky TK Sparta Praha poté rozhodly v super tie-breaku. V něm odvrátily za stavu 8:9 mečbol a třemi míčky v řadě strhly zápas na svou stranu.

"Po ztraceném prvním setu jsme se jen vrátily k tomu, jak jsme začaly. Pak se nám to povedlo dohrát. Super tie-break byl už z obou stran trochu nervóznější, ale některé situace jsme zvládly lépe a nakonec to bylo o jeden balon," uvedla Havlíčková.

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Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Snigurová (8-Ukr.) - Valentová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra - semifinále: Samson, Havlíčková (ČR) - Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) 5:7, 6:3, 11:9.

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