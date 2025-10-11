Neuvěřitelné, zíral Djokovič. Monačan je nejníže postaveným finalistou historie

V premiérovém finále na okruhu ATP si šestadvacetiletý Vacherot může zahrát s bratrancem Arthurem Rinderknechem. Francouzského tenistu v semifinále čeká bývalý první hráč světa a vítěz turnaje v Šanghaji z roku 2019 Rus Daniil Medveděv.
Vacherot do zápasu vstoupil ztrátou podání, hned si ale servis vzal zpět a nakonec první sadu rozhodl brejkem na 5:3. Pomohly mu i Djokovičovy potíže se zády, která si čtyřnásobný šampion ze Šanghaje nechal v úvodní sadě dvakrát ošetřit.
Djokovič se ale na zdravotní problémy nevymlouval. "Je to neuvěřitelný příběh a všechno je to jen jeho zásluha. Prožívá skvělý turnaj, hraje skvěle, má vynikající přístup. Dnes vyhrál lepší hráč," řekl osmatřicetiletý Srb.
Ve druhém setu se Vacherot po brejku ujal vedení 5:4 a při druhém mečbolu zápas ukončil. "Je to šílené, to je to správné slovo," řekl v televizním rozhovoru nejníže postavený finalista Masters v historii.
"Byla to hodina a 40 minut naprosté radosti, i když mi tady asi moc lidí nefandilo, protože Novaka tady zbožňují. Čtyřikrát tady vyhrál a už jen být s ním na jednom kurtu pro mě byl neuvěřitelný zážitek," přidal Vacherot.
Rodinnou pohádku poté po obratu ve druhém semifinále s někdejší světovou jedničkou a vítězem z Šanghaje z roku 2019 Medveděvem dopsal Rinderknech. Postup do finále s ním se slzami v očích oslavil přímo na kurtu i Vacherot.
"Dnes tady bylo hrozné dusno a po prvním setu jsem byl úplně na dně. Tak jsem si řekl, že budu aspoň bojovat jak blázen, abych Daniila na finále unavil a trochu tak Valentinovi pomohl," uvedl na webu ATP Rinderknech.
Nakonec zabral natolik, že Medveděva porazil. "Vlastně ani nemůžu říct, že je to splněný sen. Protože něco takového by nás s Valentinem nikdy nenapadlo ani v těch nejdivočejších snech," prohlásil.
"Ale postupně jsme o tom začali přemýšlet. Ve čtvrtfinále jsme si říkali: Co by kdyby… A teď jsme tady, vybojovali jsme tolik zápasů a nakonec jsme zbyli jen my dva. Je to prostě neuvěřitelné," řekl Rinderknech.
Vacherot má díky dosavadnímu vystoupení v Šanghaji, kde mimo jiné vyřadil Tomáše Macháče, jistotu, že výrazně vylepší své maximum ve světovém žebříčku. Měl by se posunout o 146 míst na 58. příčku.
Třicetiletý Rinderknech, který v Šanghaji porazil Jiřího Lehečku a světovou trojku Alexandera Zvereva z Německa, se poprvé posune do první třicítky. Ve finále se na okruhu ATP představí podruhé, v lednu 2022 neuspěl v Adelaide.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Vacherot (Mon.) - Djokovič (4-Srb.) 6:3, 6:4.