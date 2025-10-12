Tenis

Monacký outsider dotáhl pohádku. Přijel jako náhradník, teď slaví titul

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Monacký tenista Arthur Vacherot dotáhl na Masters v Šanghaji životní jízdu z kvalifikace až k titulu. V senzačním rodinném finále zdolal francouzského bratrance Arthura Rinderkneche 4:6, 6:3, 6:3 a vybojoval první titul v kariéře. Na okruhu ATP triumfoval jako první hráč z Monaka v historii.
Arthur Vacherot dotáhl jízdu na Masters v Šanghaji až k titulu.
Arthur Vacherot dotáhl jízdu na Masters v Šanghaji až k titulu. | Foto: Reuters

Šestadvacetiletý Vacherot, jemuž před turnajem patřilo ve světovém žebříčku až 204. místo, do Šanghaje přicestoval jako náhradník pro kvalifikaci a dostal se do ní teprve po odhlášení jednoho ze soupeřů.

Nyní si kariérní maximum vylepší na 40. pozici, dosud přitom nikdy nebyl ani v první stovce. O čtyři roky starší Rinderknech, jenž byl aktuálně na 54. místě, si díky finálové účasti vylepší kariérní maximum na 28. příčku.

Poprvé v historii se na Masters utkali ve finále dva hráči, kteří ještě na okruhu ATP nezískali ani jeden titul. Naposledy se podařilo získat na turnaji této kategorie premiérovou trofej Jakubu Menšíkovi, který v březnu v Miami triumfoval po vítězství nad Novakem Djokovičem.

Nejníže postaveným vítězem Masters od vzniku formátu v roce 1990 byl dosud Borna Čorič, někdejší hráč první dvacítky žebříčku vyhrál před třemi lety v Cincinnati jako tehdy 152. tenista žebříčku.

Oba finalisté si během týdne připsali cenné skalpy. Vacherot vyřadil mimo jiné turnajovou desítku Holgera Runeho, 14. nasazeného Alexander Bublika a ve 3. kola vzdal souboj s ním Tomáš Macháč. V semifinále přešel i přes vítěze 24 grandslamů Novaka Djokoviče. Rinderknech si poradil například s někdejší světovou jedničkou Daniilem Medveděvem, dvojkou Alexanderem Zverevem, Félixem Augerem-Aliassimem či Jiřím Lehečkou.

Za titul Vacherot inkasoval prémii 1,124.380 dolarů (23,6 milionu korun). Za celou dosavadní kariéru přitom vydělal bezmála 600 tisíc dolarů (12,6 milionu korun).

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - finále: Vacherot (Mon.) - Rinderknech (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále: Krawietz, Pütz (3-Něm.) - Göransson, Michelsen (Švéd./USA) 6:4, 6:4.

 
