V USA to pro Čechy začíná dobře. Menšík zvládl bitvu, krajanka má druhou výhru na okruhu

Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Svajdou 6:2, 6:7 a 6:3.
Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř dvě a půl hodiny přerušil déšť. Sedmý nasazený Čech druhou sadu ztratil v tie-breaku 5:7, pak už znovu Svajdu přehrál. Klíčový brejk získal v osmém gamu na 5:3.
Menšíka, sedmnáctého hráče světového žebříčku, po soupeři z páté stovky čeká ve druhém kole další Američan Brandon Nakashima. Tomu patří v pořadí ATP 33. pozice.
Úvodní duel na betonu ve Washingtonu zvládl také sedmnáctiletý Cruz Hewitt, syn bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta. Nad domácím Marcosem Gironem australský mladík zvítězil 6:3, 6:4 a připsal si premiérovou výhru na okruhu ATP.
Hewittovým dalším soupeřem na turnaji, kde jeho otec v roce 2004 slavil titul, může být slavný krajan Alex de Minaur. "Viděl jsem tady tátu hrát. Mám na něj tolik vzpomínek. A pokud bych mohl sdílet kurt s Alexem, byl by to splněný sen. Je jako můj starší bratr, znám ho celý život a trávíme společně i Vánoce," řekl Hewitt mladší k možnému soupeři, jeho mentorem je právě jeho otec.
Viďmanová vyzve bývalou šampionku
Česká tenistka Darja Viďmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Bassolsovou 6:2, 3:6, 6:4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její příští soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová.
Třiadvacetiletá Viďmanová začala proti Bassolsové vedením 3:0 a výhodu brejku do konce prvního setu udržela. Poté však sama dvakrát o servis přišla a Španělka vývoj vyrovnala. Po nervózním začátku rozhodující sady utekla moskevská rodačka na 4:2 a zápas i díky devíti esům dotáhla po dvou a čtvrt hodinách do vítězného konce.
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