V tenisových podcastech budí rozruch. Fruhvirtová teď zkusí v Miami proměnit kartu

Jméno Fruhvirtová v tenisovém světě od začátku roku pořádně rezonuje. Obě náctileté sestry, Brenda i Linda, šplhají žebříčkem navzdory tomu, že první je teprve čtrnáct a druhé šestnáct let. Linda Fruhvirtová nyní dostala divokou kartu do hlavní fáze turnaje v Miami a hned se z ní stalo téma odborných podcastů.

Poté, co Linda Fruhvirtová v únoru vyhrála turnaj ITF v Cancúnu, vystřelila už do třetí světové stovky. Její výkony, stejně jako u její o dva roky mladší sestry Brendy, dlouhodobě vyzdvihuje například kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou. A tak není divu, že právě v Americe mladá Češka získala divokou kartu do prestižního turnaje na Floridě.

Její účast jakožto hráčky, které by mohla patřit tenisová budoucnost, tak přišla na přetřes hned v několika tenisových podcastech, které se turnaji v Miami věnují.

"Linda Fruhvirtová, starší sestra Brendy, o které jsme nedávno také hodně slyšeli. Posledních pár zápasů se jí nedařilo, ale měla těžké soupeřky, v Indian Wells třeba rozjetou Bouzkovou, já bych jí na druhé kolo věřil," prohlásil moderátor s přezdívkou Ben v tenisovém podcastu Game To Love.

Po chvíli se ale opravil, že soupeřka české hráčky Danka Koviničová z Černé Hory je přeci jenom velkou favoritkou tohoto duelu a bylo by neuctivé ji předem odepsat.

David Kane z redakce Tennis Channel si zase postěžoval, že mu moderátor podcastu Cracked Racquets Alex Gruskin zavařil mozek tématem, zda už jsou sestry Fruhvirtovy dost technicky vyzrálé na to, aby už teď mohly hrát pravidelně mezi dospělými.

Gruskin minimálně Lindě v Miami věří. "Šance na to, aby si zahrála v druhém kole proti Elise Mertensové, tu je, pak už by to měla těžké," uvedl.

I sázkové kanceláře dávají mírně navrch prostějovské tenistce. A to i přesto, že Koviničová si před pár dny v Indian Wells vůbec nevedla špatně. V druhém kole vyřadila jinou Češku Karolínu Plíškovou.

Na floridském betonu nebude Fruhvirtová zdaleka jedinou tenistkou, ke které budou následující dny upřeny zraky českých fanoušků. Další pokus o vítězný vstup do sezony po zranění podstoupí právě Plíšková, v akci budou i obě české levačky Petra Kvitová a Markéta Vondroušová.

Ve vzájemné bitvě prvního kola si to rozdá Tereza Martincová s Karolínou Muchovou. A zahraje si i Kateřina Siniaková, která se v deblu musí obejít bez zraněné české parťačky Barbory Krejčíkové.

Marie Bouzková, kterou po senzační jízdě z kvalifikace až do třetího kola Indian Wells zastavil zvrtnutý kotník, se zatím úspěšně pere v boji o hlavní fázi miamského podniku a postoupila v kvalifikaci do druhého kola.