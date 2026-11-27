Největší velmoc současného mužského tenisu vyhlíží páteční bitvu o finále Davis Cupu. S obavami a otevřeným respektem k soupeři, kterým bude pro domácí Itálii silný výběr kapitána Tomáše Berdycha. Italská média propadají až překvapivé skepsi, Češi jsou navíc pro Italy historicky výrazně neoblíbeným protivníkem.
Takovou dominanci jednoho národního týmu nezažil tenis přes 50 let. Třikrát za sebou pozvedli slavnou daviscupovou trofej Američané na přelomu 60. a 70. let. Tenkrát triumfovali dokonce pětkrát v řadě.
Italové v posledních letech dominují ať už s Jannikem Sinnerem, nebo bez něj. Vyrostla jim výjimečná generace tenistů, která ve třech finálových duelech po sobě ani nemusela do rozhodující čtyřhry. Po dvou singlech bylo vždy hotovo.
Nyní ale dříve neotřesitelné sebevědomí chřadne. V Itálii cítí, že se vítězná série ocitá ve vážném ohrožení.
Výběr kapitána Filippa Volandriho se stejně jako loni musí obejít bez hvězdného Sinnera, zatímco soupeři mají k dispozici zbraně nejsilnějšího kalibru. Ultimátním vyzyvatelem a předpokládaným finalistou mají být Španělé i s čerstvým šampionem Turnaje mistrů Carlosem Alcarazem.
Jde o děsivou představu, zvlášť poté, co měli fyzickými, psychickými i osobními problémy sužovaní Italové namále už ve čtvrtfinále proti obrovskému outsiderovi z Jižní Koreje.
Italské hvězdy moc dobře vědí, že v pátek budou muset výrazně zabrat, aby z cesty odklidili nebezpečné a nadupané Česko.
„Fiasko bylo velmi blízko. Itálie potřebovala skoro sedm hodin, pět tie-breaků a tucty spálených brejkbolů k tomu, aby udolala Koreu. V semifinále přitom už dávno čekají odpočinutí Češi,“ napsala se zjevnými pochybnostmi italská agentura Dire.
„Jsme v semifinále. Ale v nevýslovných bolestech. Pojďme být k sobě upřímní, na Čechy podobné výkony stačit nebudou,“ přisadil si specializovaný web Ubitennis.
„Možná ještě nejsou na úrovni neuvěřitelného týmu s Berdychem a Štěpánkem z let 2012 a 2013, současný český tým má ale mimořádný potenciál a může snít ve velkém. Koneckonců země, která dva roky po sobě vyřadila USA, musí nevyhnutelně cílit na legendární salátovou mísu,“ poznamenal sportovní web OA Sport.
I v Itálii si všimli, jak Berdych bez váhání s ledovým klidem kroutí hlavou při dotazech na to, zda je semifinále úspěchem, pro který si Češi do Bologni přijeli. Český kapitán moc dobře ví, jaký materiál má k dispozici.
„Teď už se může stát úplně cokoli,“ vyhlásil po prvním českém postupu mezi nejlepší čtveřici po dvanácti letech. Jeho slova v italských médiích rezonují, jsou prý důkazem rostoucího sebevědomí, které je jedním ze základních předpokladů pro útok na světový titul. S respektem se píše i o klidném charismatu bývalé hvězdy světového tenisu.
„Itálie doma je těžký soupeř. Ale v tomhle formátu a formě, jakou kluci mají, nic nereálného a nezvladatelného,“ uvedl finalista Wimbledonu z roku 2010 a bývalý čtvrtý hráč světa.
Češi se s Itálií utkají poprvé od roku 2012, kdy ještě s hrajícím Berdychem zvítězili v 1. kole v Ostravě 4:1 a Davis Cup poté slavně ovládli. Historicky mají s Italy kladnou bilanci 8:3, včetně vítězného pražského finále v roce 1980.
Jihoevropskou tenisovou velmoc ovšem mnohem víc straší i mate šířka Berdychova kádru.
Kapitán Volandri na tiskové konferenci přiznal, že ho jeho protějšek šokoval nasazením Tomáše Macháče na úkor Jakuba Menšíka, a popisoval, jak složitá bude pro Italy příprava. „Musíme se připravit na úplně všechny možné varianty,“ podotkl.
Server Ubitennis si v analýze nevěděl rady.
„Takže koho nasadit proti solidnímu Lehečkovi, který má proti Musettimu na kontě tři výhry ze čtyř zápasů a zvítězil také v jediném dosavadním vzájemném utkání s Cobollim? A může Musetti konkurovat Menšíkovi na tvrdém povrchu v hale? Nasadit do dvouhry Berrettiniho je přitom velmi riskantní,“ zamýšlel se nad variantami, ale na žádný recept nepřišel.
Semifinále Davisova poháru mezi Itálií a Českem začne v 16 hodin, deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v podrobné online reportáži.
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