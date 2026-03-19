V Česku jsem chtěla trénovat, překvapila Sabalenková. Noskové věnovala milou předpověď

Letos vyhrála už dva turnaje a v obou případech musela po cestě zdolat některou z českých tenistek. Světová jednička Aryna Sabalenková si moc dobře uvědomuje sílu Karolíny Muchové, Lindy Noskové a dalších jejich krajanek.
V Indian Wells včas zarazila dotírající Jelenu Rybakinovou, která by se také ráda co nejdříve stala světovou jedničkou. Sabalenková si tak upevnila posezení na tenisovém trůnu.
I tak si ale dobře všímá, co se děje za ní, a to je mimo jiné i to, že se to mezi elitou hemží českými vlaječkami. Dva ze tří titulů na Blízkém východě získaly Češky.
A také v semifinále prestižního kalifornského podniku musela překonat Lindu Noskovou. Pro běloruskou tenisovou královnu tohle není náhoda.
„Češky jsou silné. Opravdu hodně silné. Vždycky jsem věděla, že česká škola je jedna z nejlepších. Ne-li úplně nejlepší. Máte tolik hráček v top 100,“ uvedla v rozhovoru pro CANAL+ Sport 2.
České tenisové mládí se opravdu dere do špičky. I když hráčky jako Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová či Karolína Plíšková laborují s dlouhodobými zraněními, do hlavní fáze prestižního turnaje v Miami tento týden naskočilo hned osm Češek.
„A všechny mají skvělou techniku, jsou velmi chytré. V jednu chvíli své kariéry jsem chtěla jít do České republiky trénovat, protože jsem viděla, že se vám opravdu daří,“ přiznala Sabalenková.
I když si tenisovou cestu nakonec narýsovala jinak, Češky se jí minimálně letos daří porážet. V Brisbane zastavila Karolínu Noskovou, v Indian Wells zase zmiňovanou Noskovou.
„Linda hraje agresivně, vidím v její hře velký progres od doby, kdy jsme spolu hrály naposledy. Rozhodně je na dobré cestě, bude z ní skvělá tenistka,“ předpověděla Běloruska.
V Miami ale její střet s dalšími Češkami bezprostředně nehrozí. Většina z nich se nachází ve spodní polovině pavouka, poblíž Sabalenkové je jen Linda Fruhvirtová či Sára Bejlek, jejichž souboj s jedničkou by byl na pořadu dne stejně nejdříve ve čtvrtfinále nebo semifinále podniku.
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.
Oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi vznikl podle standardů, uvedli producenti
Oscarový česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi vznikl podle českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta po etické a právní stránce pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších standardů dokumentární tvorby.
Francii čeká neobvyklý volební souboj. Hittler se v něm postaví proti Zielinskému
V malém francouzském městě Arcis-sur-Aube se schyluje k nezvyklému volebnímu souboji, který vzbudil pozornost na sociálních sítích. Jde především o nezvyklá jména kandidátů – proti sobě totiž stojí Charles Hittler a Antoine Renault-Zielinski.
Ambice kapely Iron Maiden hoří dál. Do kin míří dokument o legendě heavy metalu
Jak vypadalo bouřlivých padesát let existence legendární britské heavymetalové kapely Iron Maiden? To se diváci už brzy dozví z velkolepě pojatého dokumentu s názvem Iron Maiden: Burning Ambition. Film mapuje cestu hudebníků od jejich vystoupení v pubech londýnského East Endu až po vyprodané světové stadiony. Do českých kin vstoupí 14. května 2026.
Padevět, nebo Čižinský. ODS a lidovcům hrozí "rozvod", nabízí se pikantní řešení
Kdo všechno bude bojovat o senátní křeslo za Prahu 1 a část Prahy 7, není zatím jasné, ale dva výrazní kandidáti jsou už známí. Jejich souboj bude o to zajímavější, že rozdělí ODS a lidovce, kteří jsou na pražském magistrátu spojenci. K tomu je možné, že půjde o předzvěst "rozvodu", po kterém už nebude v metropoli partnerem lidovců ODS, ale Praha sobě. Což způsobuje u lidovců rozepře.
ŽIVĚ Ukrajina intenzivně útočí na ruské plynovody, rozčiluje se Moskva. Kyjev zatím mlčí
Moskva obvinila Ukrajinu ze zintenzivnění vzdušných útoků na ruská zařízení pro export plynu prostřednictvím plynovodů TurkStream a Blue Stream. Ruský státní plynárenský gigant Gazprom na platformě Telegram uvedl, že armáda údery odrazila. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.