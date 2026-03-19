V Česku jsem chtěla trénovat, překvapila Sabalenková. Noskové věnovala milou předpověď

Miroslav Harnoch

Letos vyhrála už dva turnaje a v obou případech musela po cestě zdolat některou z českých tenistek. Světová jednička Aryna Sabalenková si moc dobře uvědomuje sílu Karolíny Muchové, Lindy Noskové a dalších jejich krajanek.

Aryna Sabalenková slaví triumf na turnaji v Indian Wells.Foto: CTK
V Indian Wells včas zarazila dotírající Jelenu Rybakinovou, která by se také ráda co nejdříve stala světovou jedničkou. Sabalenková si tak upevnila posezení na tenisovém trůnu.

I tak si ale dobře všímá, co se děje za ní, a to je mimo jiné i to, že se to mezi elitou hemží českými vlaječkami. Dva ze tří titulů na Blízkém východě získaly Češky.

A také v semifinále prestižního kalifornského podniku musela překonat Lindu Noskovou. Pro běloruskou tenisovou královnu tohle není náhoda.

„Češky jsou silné. Opravdu hodně silné. Vždycky jsem věděla, že česká škola je jedna z nejlepších. Ne-li úplně nejlepší. Máte tolik hráček v top 100,“ uvedla v rozhovoru pro CANAL+ Sport 2.

České tenisové mládí se opravdu dere do špičky. I když hráčky jako Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová či Karolína Plíšková laborují s dlouhodobými zraněními, do hlavní fáze prestižního turnaje v Miami tento týden naskočilo hned osm Češek.

„A všechny mají skvělou techniku, jsou velmi chytré. V jednu chvíli své kariéry jsem chtěla jít do České republiky trénovat, protože jsem viděla, že se vám opravdu daří,“ přiznala Sabalenková.

I když si tenisovou cestu nakonec narýsovala jinak, Češky se jí minimálně letos daří porážet. V Brisbane zastavila Karolínu Noskovou, v Indian Wells zase zmiňovanou Noskovou.

„Linda hraje agresivně, vidím v její hře velký progres od doby, kdy jsme spolu hrály naposledy. Rozhodně je na dobré cestě, bude z ní skvělá tenistka,“ předpověděla Běloruska.

V Miami ale její střet s dalšími Češkami bezprostředně nehrozí. Většina z nich se nachází ve spodní polovině pavouka, poblíž Sabalenkové je jen Linda Fruhvirtová či Sára Bejlek, jejichž souboj s jedničkou by byl na pořadu dne stejně nejdříve ve čtvrtfinále nebo semifinále podniku.

Americké šlágry na CANAL+ Sport

Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.

Iron Maiden

Jiří Padevět (vlevo) a Jan Čižinský budou kromě dalších bojovat o senátní křeslo v Praze.

Ukrajinské drony zasahují ruské rafinerie - Ikona, poutak

