Král alternativního vesmíru. Macháč může mít 20 milionů za víkend, šéf ho zbožňuje

Jde o alternativní tenisový vesmír. Jiná, některá až bizarní pravidla. Důraz na rychlý, dramatický průběh s mnoha zvraty. Show za každou cenu, spousta zábavy.
A místo jmen přezdívky jako z filmů o všemocných superhrdinech.
The Air Machete, tedy Tomáš Macháč, je v universu zvaném Ultimate Tennis Showdown aktuálním králem. Světovou jedničkou a hráčem, na kterého bude od pátku v rámci grandfinále v Londýně upřena značná pozornost.
Na trůn vystoupal hned po své premiéře v projektu známého trenéra Patricka Mouratogloua. K ní byl pozván v únoru do mexické Guadalajary.
Bez jediné porážky tam dominoval, získal The Zeus Trophy, 20 bodů do žebříčku a tučný šek na 410 tisíc dolarů, tedy bezmála 10 milionů korun. Za pouhé dva dny získal nejvyšší částku, jakou si v kariéře během jediného turnaje vydělal.
Zaujal tím, jak dostál své přezdívce: Létající mačeta. Tu si vysloužil na základě akrobatických úderů, které v tenisové historii dosud nejvíce proslavil francouzský tenisový bavič Gaël Monfils.
Macháč v Mexiku během pěti vítězných duelů skutečně vystřihl hned několik typických naskočených forhendových bomb.
A šéf Mouratoglou, bývalý trenér Sereny Williamsové, se tehdy do českého showmana "zakoukal".
"Kvalita jeho hry je extrémně vysoká," velebil berounského rodáka a uvedl, že má Macháč všechny kvality potřebné k postupu do elitní světové desítky.
"Je velmi působivý, co se týče pokrytí kurtu, intenzity a schopnosti být konzistentní ve chvílích, kdy na tom nejvíc záleží. Navíc je ale velmi spektakulární. Je to tenista, na kterého se vždycky rád podívám," hodnotil slavný majitel tenisové akademie v Nice.
V dubnu už byl Macháč pevnou součástí antukového turnaje v úchvatném prostředí starověkého amfiteátru v Nimes.
Znovu prošel do finále, tentokrát ale nestačil na "Ice Mana", Nora Caspera Ruuda. I tak si zajistil první místo žebříčku.
V londýnském grandfinále budou soupeři Čecha v základní skupině The Demon (Alex de Minaur), Rublo (Andrej Rubljov) a Manna (Adrian Mannarino). Druhou čtveřici tvoří kromě Ruuda také El Canon (Francisco Cerundolo), The Wall (David Goffin) a The Commander (Ugo Humbert).
Kromě vítězství se bude bojovat i o štědré prize money. Neporažený vítěz turnaje může získat šek v hodnotě 922 tisíc amerických dolarů (přes 19 milionů korun). Celkem je pro hráče přichystáno 1,865 milionu dolarů (téměř 39 milionů korun).
Mouratoglou svůj specifický podnik zaštiťuje snahou o modernizaci tenisu a jeho větší atraktivitu pro mladou generaci.
Zápasy mají speciální formát, hraje se na osmiminutové čtvrtiny. Součástí jsou třeba kratší limity pro servis a neexistence druhého podání nebo bonusová karta, se kterou mohou tenisté za jednu výměnu inkasovat dvojnásobný počet bodů.