Úžasná sezona. A teď si užít pláž a nezdravé jídlo, smějí se Siniaková s Krejčíkovou

Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou začaly sezonu vítězstvím a na stejné vlně rok i skončily. Na závěr přidaly do sbírky letošní pátý deblový vavřín poté, co se poprvé radovaly z triumfu na Turnaji mistryň.

"Byl to úžasný den. Všechno jsme udělaly nejlépe, jak jen šlo. Naše hra fungovala a všechno, co jsme si řekly, se povedlo. Byly jsme velmi dobrý tým," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci z mexické Guadalajary po finálové výhře nad tchajwansko-belgickým párem Sie Šu-wej, Elise Mertensová 6:3 a 6:4. "Vždycky jedeme vyhrát, takže jsme makaly a jsem ráda, že to takhle klaplo a zakončujeme sezonu s touto trofejí," doplnila Siniaková svoji parťačku.

Siniaková s Krejčíkovu vyhrály na turnaji všech pět zápasů. "Je úžasné, že se nám týden takhle povedl. Hrály jsme agresivně a obě dobře. Udržovaly jsme si týmového ducha a bojovaly," řekla Siniaková. "Je pro mě speciální, že si odvezeme trofej domů," řekla Krejčíková.

Z pěti letošních titulů jsou tři významnější. Na pařížské antuce ovládly grandslamové Roland Garros, v Tokiu jako první české tenistky získaly zlaté olympijské medaile a nyní se staly premiérově ryze českým vítězným párem na Turnaji mistryň. "Jsem ráda, že se nám všechny velké turnaje podařily. Pro mě to je úplně famózní sezona, neskutečná," hodnotila Krejčíková.

Siniaková končí rok jako světová deblová jednička, Krejčíková bude druhá a společně jsou jasně nejlepším párem roku. "Moc mě to těší, je to velmi speciální. Dnes to byl velký den a jsem moc ráda, že jsem sezonu uzavřela tímto způsobem," řekla pětadvacetiletá Siniaková.

Krejčíková jako už poněkolikáté v letošní sezoně navázala na svoji zesnulou mentorku a trenérku Janu Novotnou, vítězku dvouhry i čtyřhry na Turnaji mistryň v roce 1997. "Znamená to pro mě hodně. Vždycky jsem vzhlížela k legendám, které hrávaly před námi. Je pěkné, že máme všechny ty skvělé hráčky, a některé jsou tu pořád s námi a snaží se nám pomáhat. Oceňuji to a je pěkné, že můžeme dělat to, co máme rády, a dostávat rady od nejlepších," řekla Krejčíková.

Obě Češky si užívaly přítomnost Martiny Navrátilové v Mexiku. "Je velmi speciální dostat trofej od Martiny, ke které jsme vzhlížely. Je pro nás velká hrdinka," řekla Krejčíková.

Krejčíková hrála v Guadalajaře jako jediná dvouhru i čtyřhru. V singlu ale prohrála ve skupině všechny tři zápasy. "Z toho jsem byla smutná, ale toto to určitě hezky nahradilo. Už jsem na to zapomněla, už je to pryč. Těším se, že příští rok zase budeme hrát, a věřím, že budeme hrát tak dobře, že se zase kvalifikujeme a budeme obhajovat tuhle velkou trofej. Jsme podle mě dobré duo, těším se na další momenty, které spolu zažijeme," uvedla Krejčíková.

Dál tak plánuje kombinovat na turnajích dvouhru i čtyřhru. "Je určitě těžké, ale když se prostě daří v obou kategoriích, tak proč s jednou přestat. Odpočineme si, potom přijde pořádná příprava a doufám, že to zase rozjedeme, bude se nám zase dařit," řekla Krejčíková.

Na olympiádě si kvůli koronavirovým opatřením věšely na krk zlaté medaile navzájem. Nyní je Navrátilová dovedla k poháru, který si z podstavce zvedly. "Je škoda, že si trofej musíme vzít samy, že je taková doba. Ale bylo super, že jsme nemusely mít roušky. A budeme mít hezké fotky, na kterých budou i legendy a okolí, co pro nás hrozně moc znamená," řekla Siniaková.

Nyní se obě těší na dovolenou. Plánují zmizet na pláž za teplem a sluníčkem. "Vyvalit se na pláži, do toho nezdravé jídlo, ať si to užijeme konečně," usmála se Krejčíková. Hráčky ještě v Mexiku čekala první oslava. "A potom v Česku s rodinami, konečně oslavíme celou sezonu, ve které na oslavy moc nebyl čas," řekla Krejčíková a Siniaková přitakala: "Mám to přesně tak."