Úžas v Pekingu: trik Muchové odrovnal i komentátory. Už mi dej pokoj, prosila Britka

Karolína Muchová vstoupila do velkého turnaje v Pekingu ve velkém stylu. Její výkon v duelu proti Britce Katie Boulterové pojmenovala asociace WTA silným výrazem „masterclass“. Česká hvězda zvýraznila letošní nevídanou statistiku a v rozhodujícím momentu vytáhla výměnu, která ve světě tenisu okamžitě vyvolala pozdvižení.
„Tohle je popcorn tennis,“ psala ženská organizace WTA už během prvního setu, kdy se obě hráčky přetahovaly o každý míč.
V prvním setu Muchová ani jednou nevedla, neustále musela dotahovat ztrátu. V jedné chvíli už prohrávala dokonce 1:4, přesto si dokázala vynutit rozhodující tie-break.
A v něm za vyrovnaného stavu 3:3 předvedla výměnu, která okamžitě obletěla sociální sítě. Nebyla jen efektní, ale naprosto klíčová. Ve zkrácené hře totiž od té doby Britka nezískala ani jeden míč. Pro Muchovou to znamenalo zvýraznění letošní velkolepé série: hrála sedmý tie-break a i posedmé jej ovládla.
Muchová poté dominanci převedla i do druhého dějství a v něm už nedala soupeřce šanci. Vyhrála 7:6, 6:1.
„Byl to velmi těžký zápas. Tvrdá bitva. V prvním setu hrála skvěle, výborně podávala, rozhodlo jen pár míčků. Ve druhém už jsem se cítila lépe, dokázala jsem zrychlit hru,“ pochvalovala si finalistka Wimbledonu.
V rozhodující výměně zápasu se česká favoritka odhodlala k taktice servis - volej. Okamžitě po podání vyrazila k síti, jenže pod nohy jí přiletěl drtivý return Boulterové. Reakce Muchové byla úchvatná.
Raketu rychle nastavila k bekhendovému halfvoleji, při něm předvedla otočku o 360 stupňů a míček umístila precizně těsně za síť. To ale nebyl konec. Boulterová dokázala vyrazit včas k síti a poslala míč k čáře. Muchová však znovu vyřešila zdánlivě nevyřešitelné: v poslední chvíli stihla soupeřku prohodit naprosto přesným forhendovým obloučkem.
Komentátoři mezinárodního přenosu se museli smát a hledali správná slova, jak situaci popsat. Tohle bylo speciální i na Muchovou, která už je svými spektakulárními údery proslulá.
„Cože? Co tohle bylo?“ doslova výskala nadšením bývalá francouzská tenistka Sophie Amiachová. „Tohle je prostě čirá mrštnost,“ dodala vzápětí.
Třicetiletá olomoucká rodačka letos Boulterovou porazila už potřetí: v Miami vyhrála 6:3, 7:5, na nedávném US Open dokonce 6:1, 6:0.
Britka si proto při podání rukou u sítě neodpustila komentář. „Už mi dej pokoj,“ řekla Muchové v nadsázce a Češka se jí naoko omlouvala.
Ve třetím kole se aktuální světová osmička utká s přemožitelkou Lindy Fruhvirtové Ruskou Ljudmilou Samsonovovou.
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