Už to nezvládnu. Psychicky, ani fyzicky, přiznala Kvitová. A popsala nejhorší moment

"Jsem připravená skončit. Myslím, že už to psychicky ani fyzicky nezvládnu. Pořád si pamatujete, jak jste hráli dřív, jak šlo vše hladce a jak jsem trefovala vítězné míče. Teď už to tam ale není," uvedla Kvitová. "Ničeho nelituji. Tenis stále miluji, ale ostatní věci jako čekání na tréninky, auta či na zápasy jsou už únavné. A se synem mám úplně jiný život. Chci s ním trávit více času," podotkla.
Dvojnásobná vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 vyhrála během kariéry 31 turnajů na okruhu WTA. Šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, v roce 2016 získala bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro.
I když tušila, že mohla vyhrát ještě více, neřešila to. "Je to asi kvůli mé osobnosti, proto jsem toho nevyhrála víc. Myslím, že jsem měla talent. Možná jsem mohla pracovat ještě více, ale na druhou stranu bych tím možná zničila svůj talent nebo psychiku," řekla Kvitová.
Třetímu grandslamovému titulu byla nejblíže v roce 2019, kdy se probojovala do finále Australian Open. V něm ale prohrála s Japonkou Naomi Ósakaovou. "To byla asi nejbolestivější porážka v mé kariéře. Bylo to strašné. Na druhou stranu poté, co se mi stalo, bych udělala vše, abych byla ve finále a měla šanci hrát proti těm nejlepším," uvedla Kvitová.
Porážkou také tehdy přišla o šanci stát se světovou jedničkou. "To je něco, čeho bych pravděpodobně ráda dosáhla. Ale když se to nestalo, tak se to nestalo. Nedalo by mi to lepší život ani by mě to neučinilo šťastnější," uvedla pětatřicetiletá hráčka z Fulneku.
Česká tenistka si naopak vážila toho, jak se dokázala vrátit po zranění ruky, které utrpěla při přepadení ve svém bytě na konci roku 2016. Přestože jí doktoři dávali desetiprocentní šanci na návrat, objevila se na kurtu za necelých šest měsíců a později vyhrála dalších 12 titulů na okruhu WTA.
"Věděla jsem, že jsem na kurtu velká bojovnice, ale v té době jsem si uvědomila, že jsem ještě větší bojovnicí v úplně jiné verzi sama sebe. Bylo velmi těžké pak hrát tenis. Na kurtu jsem plakala, měla jsem špatné vzpomínky a noční můry. Byl tam velký otazník, zda budu hrát tenis, nebo ne. A mohla jsem. Byla to moje druhá kariéra a byla úžasná," řekla Kvitová.
Za jednu z největších výher pak označila druhé finále ve Wimbledonu, kde v roce 2014 porazila Kanaďanku Eugenii Bouchardovou za 55 minut 6:3, 6:0. "Vyhrát podruhé je něco úplně jiného než poprvé. Když už víte, jak to chutnalo poprvé, chcete to prostě vyhrát. Už znáte ten vítězný pocit. To byla asi nejlepší vzpomínka," doplnila Kvitová.
