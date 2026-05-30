Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Už teď se cítím blbě.“ Koubka čeká těžký úkol, proti Kosovu vyběhnou všichni nováčci

ČTK

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v nedělním přípravném utkání s Kosovem před blížícím se mistrovstvím světa nenasadí některé opory, šanci naopak dá všem nováčkům.

Miroslav Koubek v zápase kvalifikace o postup na MS Česko - Dánsko
Miroslav KoubekFoto: REUTERS
Reklama

Žádný z 29 hráčů v kádru nemá vážnější zdravotní problém, řekl čtyřiasedmdesátiletý kouč na tiskové konferenci v Praze. Hned po zápase oznámí konečnou nominaci na šampionát, před zužováním kádru o tři jména se cítí "blbě".

Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 26 hráči do pole a třemi gólmany. Proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace. Kouč povolal tři nováčky útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s Hugem Sochůrkem.

"Někteří absolutně prověření hráči, které ještě v tomto prvním přípravném zápase není bezpodmínečně nutné testovat, do utkání nezasáhnou. Někteří navíc ještě o minulém víkendu hráli ligu, takže trochu aktivního relaxu potřebují. Jsou prověření. Nováčci, kteří jsou v nominaci, zasáhnou do utkání všichni," řekl Koubek. "Pokud jde o případný start (kapitána) Ládi Krejčího, to si ještě rozmýšlím," doplnil kouč.

Těší ho, že po náročné klubové sezoně nikoho během závěrečné přípravy před šampionátem netrápí zranění. "Zatím je všechno v pořádku. Není žádný vážný problém," poznamenal Koubek.

Reklama
Reklama

V neděli bude muset třem hráčům oznámit, že na šampionát do Ameriky neodletí.

"Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná. Na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Ale tohle fotbal přináší. Nebude to první případ, kdy se nominační kritéria a to síto řeší tímto způsobem. Na ten moment se netěším, skutečně si ho neužiju. Ale rozhodnutí musí padnout," řekl Koubek.

Hned po zápase jeho tým zamíří do New Jersey, kde 4. června tamního času odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do turnaje vstoupí Češi o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.

"Mužstvo je v úplně pozitivní náladě. Bylo by smutné, kdyby taková nálada nebyla. Každý se těšíme a už chceme za tu louži vyrazit. Věřím, že tam, až na nás dýchne atmosféra, přijde absolutní koncentrace na náš úkol," uvedl Koubek.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama