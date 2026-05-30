„Už teď se cítím blbě.“ Koubka čeká těžký úkol, proti Kosovu vyběhnou všichni nováčci

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v nedělním přípravném utkání s Kosovem před blížícím se mistrovstvím světa nenasadí některé opory, šanci naopak dá všem nováčkům.
Žádný z 29 hráčů v kádru nemá vážnější zdravotní problém, řekl čtyřiasedmdesátiletý kouč na tiskové konferenci v Praze. Hned po zápase oznámí konečnou nominaci na šampionát, před zužováním kádru o tři jména se cítí "blbě".
Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 26 hráči do pole a třemi gólmany. Proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace. Kouč povolal tři nováčky útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s Hugem Sochůrkem.
"Někteří absolutně prověření hráči, které ještě v tomto prvním přípravném zápase není bezpodmínečně nutné testovat, do utkání nezasáhnou. Někteří navíc ještě o minulém víkendu hráli ligu, takže trochu aktivního relaxu potřebují. Jsou prověření. Nováčci, kteří jsou v nominaci, zasáhnou do utkání všichni," řekl Koubek. "Pokud jde o případný start (kapitána) Ládi Krejčího, to si ještě rozmýšlím," doplnil kouč.
Těší ho, že po náročné klubové sezoně nikoho během závěrečné přípravy před šampionátem netrápí zranění. "Zatím je všechno v pořádku. Není žádný vážný problém," poznamenal Koubek.
V neděli bude muset třem hráčům oznámit, že na šampionát do Ameriky neodletí.
"Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná. Na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Ale tohle fotbal přináší. Nebude to první případ, kdy se nominační kritéria a to síto řeší tímto způsobem. Na ten moment se netěším, skutečně si ho neužiju. Ale rozhodnutí musí padnout," řekl Koubek.
Hned po zápase jeho tým zamíří do New Jersey, kde 4. června tamního času odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do turnaje vstoupí Češi o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.
"Mužstvo je v úplně pozitivní náladě. Bylo by smutné, kdyby taková nálada nebyla. Každý se těšíme a už chceme za tu louži vyrazit. Věřím, že tam, až na nás dýchne atmosféra, přijde absolutní koncentrace na náš úkol," uvedl Koubek.
Ve Francii kvůli poruše přenocovalo přes 800 cestujících ve vlacích TGV
Ve Francii strávilo kvůli poruše 841 cestujících noc ve dvou rychlovlacích TGV na trase z Paříže do Lyonu. Rychlovlaky společnosti Trenitalia v pátek večer vyrazily z metropole, načež uvízly na trati. V cestě mohly pokračovat až v sobotu kolem půl desáté ráno.
Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kousíčcích přes 16 hodin
Přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj.
Česko zasáhnou silné bouřky. Hrozí i krupobití a nárazový vítr, varují meteorologové
Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústavu.
Slotovi páté místo neprošlo. Kouč v Liverpoolu skončil, klub cílí na senzaci
U fotbalistů Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos obsadili "Reds" v Premier League páté místo. Sedmačtyřicetiletý kouč měl smlouvu ještě na jeden rok, Liverpool ale dnes oznámil jeho odchod.