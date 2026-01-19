"Už sklapni." Svrčina dlouho deptal hvězdného Španěla, ten musel předvést obrat roku

Na kurtu strávili čtyři a půl hodiny a jen míček scházel k tomu, aby Australian Open v pondělí slavilo další velkou senzaci. Dalibor Svrčina měl mečbol na zkušeného Jaume Munara. Tenista z Barcelony si s českým outsiderem dlouho nevěděl rady a nervy měl na pochodu.
Konečně si třiadvacetiletý český tenista užívá toho luxusu být hráčem první stovky a mít jistotu hlavní soutěže grandslamu.
A v prvním kole si počínal zprvu opravdu skvěle i přesto, že proti němu stál mnohem zkušenější španělský soupeř, aktuálně 39. hráč světa.
Ten živelnějšího soupeře vůbec nestíhal. Svrčina ho trápil především odvážným přechodem na síť, kde tahal jeden vítězný volej za druhým.
Osmadvacetiletý rodák z Mallorky prohrál první set, záhy sice vyrovnal, ale v dalším už opět nevěřícně kroutil hlavou a čas od času si i postěžoval na z jeho pohledu pochybná hlášení autů.
Asi nejsilnější výbuch emocí předvedl ve čtvrté sadě, kde čelil dvěma brejkbolům na 5:2 pro Svrčinu a chystal se podávat. Jenže neustále ho při přípravě k nadhozu vyrušoval jeden z hlasitých fanoušků.
„Sklapni už,“ zařval na něj Munar zplna hrdla ve španělštině.
Následně prohrál servis a dokonce musel odvracet mečbol českého tenisty. Jenže to byl právě zlomový moment celého utkání. Svrčina dvakrát nedoservíroval a následně mu úplně utekl závěr zápasu.
„Dobře jsem podal, ale pak to asi chtělo zahrát trochu aktivněji. Hrál jsem forhend, do kterého jsem mohl víc jít a mohl jít na síť, neudělal jsem to a soupeř mě brejkl,“ citoval Tenisový svět Svrčinu.
Munar naopak předvedl v utkání comeback, o kterém některá španělská média píší jako o největším tenisovém obratu tohoto roku.
„Bylo to spojené i s mentální stránkou, s takovým hráčem už to bylo hodně těžké. Snažil jsem se nechat na kurtu všechno, ale už to nešlo. Byl to můj první zápas v životě, kdy jsem odehrál alespoň čtyři sety. Doufám, že se z toho poučím,“ dodal Svrčina.
Klíčové pro českého mladíka bude, aby na jaře obhájil body, které potřebuje, aby se udržel v první stovce stovce žebříčku. Momentálně mu patří 95. příčka.
ŽIVĚEvropa se má soustředit na Ukrajinu, ne na Grónsko, vzkázal Trump a opět pohrozil cly
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své úsilí nedostal Nobelovu cenu. Evropě pak v pondělním rozhovoru vzkázal, že se má soustředit na válku Ruska s Ukrajinou, nikoliv na Grónsko. Zároveň podotkl, že naplní svou hrozbu zavedení dalších cel, pokud nebude dohoda o Grónsku.
Ustojí to NATO? Spor s Trumpem o Grónsko rozhádá celou alianci, bojí se experti
Vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Evropou se dostaly na bod „grónského“ mrazu. Ostrá slova padají na obou stranách Atlantiku. Americký prezident Donald Trump už několik týdnů hrozí obsazením Grónska a nově také další obchodní válkou. Některé evropské státy mezitím volají po tvrdé odplatě. Hrozí rozpad NATO? Zeptali jsme se expertů na mezinárodní vztahy.
ŽIVĚSobectví, zlobí se prezident. Koalice podle Okamury odmítá prodej L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Po jednání lídrů stran vládní koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje. "Česko blíží spíše sobectví než solidaritě," reagoval kriticky prezident.
Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.
ŽIVĚRuské drony připravily Oděsu o elektřinu, při bombardování Charkova zemřela žena
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to šéf vojenské správy oblasti Oleh Kiper. Rusko v noci poškodilo energetické zařízení v Oděse, přes 30 tisíc rodin je bez elektřiny, uvedla ukrajinská energetická společnost DTEK. Při ruském bombardování Charkova na východě Ukrajiny pak přišla o život jedna žena, osm lidí bylo zraněno.