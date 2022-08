Už se to nestane, řekla Bejlek o poplácání. V New Yorku si užila životní chvíle

V šestnácti letech zažila česká tenistka Sára Bejlek svou grandslamovou premiéru. Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci prohrála v prvním kole US Open jednoznačně s favorizovanou Ruskou Ljudmilou Samsonovovou.

Uhrála jen čtyři hry, přesto zářila spokojeností. Aby ne. Mladičká naděje z Hrušovan nad Jevišovkou poprvé zažila atmosféru grandslamového turnaje. V hlavní soutěži jednoho ze čtyř největších podniků se představila jako úplně první dívka ročníku narození 2006.

"Pro mě i celý tým je to velký úspěch. Obrovská zkušenost, soupeřka vyhrála dva turnaje po sobě a bylo vidět, že je ve velké formě. Já jsem si šla utkání hlavně užít, ale na kurtu jsem nechala všechno," řekla českým novinářům přímo v New Yorku.

Ještě před životním duelem musela řešit nepříjemnosti a obejít se bez trenéra.

"Dnes ráno mi musel kvůli vážným rodinným důvodům odletět kouč. Neměla jsem vůbec jednoduchý den, musela jsem se s tím vyrovnat," uvedla a do očí se jí draly slzy. Na kurtu ji podporoval reprezentační kapitán Petr Pála.

Pro iDnes.cz se vyjádřila i k oslavám předchozího postupu do hlavní soutěže. Ty se staly i kvůli nízkému věku Bejlek předmětem kontroverzí.

Svět tenisu obletělo video, na kterém ji její otec i trenér poplácávají po zadku.

"Byla to spontánní reakce celého týmu. Radovali jsme se. Určitě se to někomu může zdát nepohodlné, nekomfortní. Věc jsme probrali a už se to nestane," uvedla.

"Táta je můj táta a vždycky bude. A kouče znám od svých osmi let. Tejpuje mě, masíruje. Kdyby se něco podobného stalo v Česku, nikdo by to neřešil. Protože jsme v Americe, vyjadřuje se k tomu každý. Ale jak říkám, promluvili jsme si a už se to nebude opakovat," zopakovala velká naděje českého tenisu, která se ve světovém žebříčku posune do elitní dvoustovky. Bude v ní jasně nejmladší hráčkou.

Její další program je nejistý, Bejlek se však nemůže dočkat, až bude moci potvrdit svůj rychlý vzestup mezi širší dospělou elitu.

"Už se těším na další turnaje. Můžu se přihlásit ještě na čtyři před svými sedmnáctými narozeninami," informovala. Sedmnáct jí bude až poslední lednový den.