Už jen krok od US Open. Martincová a Allertová zvládly i druhé kolo kvalifikace

před 2 hodinami

Tereza Martincová i Denisa Allertová dál živí naději na postup do hlavní soutěže US Open. Obě české tenistky zvládly v kvalifikaci v New Yorku i druhé kolo a od postupu do hlavní soutěže je dělí jediné vítězství.

Allertová, která po loňské pauze bojuje o čtvrtou účast na závěrečném grandslamu sezony, zdolala Ankitu Rainaovou z Indie 6:7, 6:4, 6:2. Martincová, jež by ráda navázala na letošní wimbledonský start, porazila Ajano Šimizuovou z Japonska 6:1, 6:4. Boj o grandslamový debut nevyšel Zdeňku Kolářovi. Ve 2. kole prohrál s Belgičanem Kimmerem Coppejansem 5:7, 3:6. Karolína Plíšková bude na US Open nasazena jako číslo tři. Petra Kvitová bude v New Yorku plnit roli turnajové šestky, mezi nasazené se v pavouku ženské dvouhry dostaly i Markéta Vondroušová (17.) a Barbora Strýcová (31.). Jedničkami jsou úřadující šampioni Naomi Ósakaová z Japonska a Srb Novak Djokovič. Za Ósakaovou, která v loňském finále porazila Serenu Williamsovou, je druhou nasazenou hráčkou Australanka Ashleigh Bartyová. I dál pořadatelé letos respektovali žebříček, za Plíškovou následují wimbledonská šampionka Simona Halepová a Elina Svitolinová z Ukrajiny. Williamsová bude o 24. grandslamový titul, jímž by vyrovnala rekord Margaret Courtové, usilovat z pozice osmé nasazené hráčky. Djokovič, který bude po trimfu na Australian Open a na trávě v All Englandu Clubu usilovat letos už o třetí grandslamovou trofej, vévodí nasazení mužské dvouhry před svými velkými rivaly Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Číslem čtyři bude v New Yorku Rakušan Dominic Thiem, pětku má Rus Daniil Medveděv. Rozlosování turnaje je naplánováno na čtvrtek. Hlavní soutěž začne ve Flushing Meadows v pondělí. Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku: Muži - 2. kolo: Coppejans (31-Belg.) - Kolář (ČR) 7:5, 6:3. Ženy - 2. kolo: Martincová (27-ČR) - Šimizuová (Jap.) 6:1, 6:4, Allertová (ČR) - Rainaová (Ind.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Nasazení pro tenisové US Open: Muži: 1. Djokovič (Srb.), 2. Nadal (Šp.), 3. Federer (Švýc.), 4. Thiem (Rak.), 5. Medveděv (Rus.), 6. A. Zverev (Něm.), 7. Nišikori (Jap.), 8. Tsitsipas (Řec.), 9. Chačanov (Rus.), 10. Bautista (Šp.), 11. Fognini (It.), 12. Čorič (Chorv.), 13. Monfils (Fr.), 14. Isner (USA), 15. Goffin (Belg.), 16. Anderson (JAR), 17. Basilašvili (Gruz.), 18. Auger-Aliassime (Kan.), 19. Pella, 20. Schwartzman (oba Arg.), 21. Raonic (Kan.), 22. Čilič (Chorv.), 23. Wawrinka (Švýc.), 24. Berrettini (It.), 25. Pouille (Fr.), 26. Fritz (USA), 27. Lajovič (Srb.), 28. Kyrgios (Austr.), 29. Paire (Fr.), 30. Edmund (Brit.), 31. Garín (Chile), 32. Verdasco (Šp.). Ženy: 1. Ósakaová (Jap.), 2. Bartyová (Austr.), 3. Karolína Plíšková (ČR), 4. Halepová (Rum.), 5. Svitolinová (Ukr.), 6. Kvitová (ČR), 7. Bertensová (Niz.), 8. S. Williamsová (USA), 9. Sabalenková (Běl.), 10. Keysová, 11. Stephensová (obě USA), 12. Sevastovová (Lot.), 13. Bencicová (Švýc.), 14. Kerberová (Něm.), 15. Andreescuová (Kan.), 16. Kontaová (Brit.), 17. Vondroušová (ČR), 18. Wang Čchiang (Čína), 19. Wozniacká (Dán.), 20. Keninová (USA), 21. Kontaveitová (Est.), 22. Martičová, 23. Vekičová (obě Chorv.), 24. Muguruzaová (Šp.), 25. Mertensová (Belg.), 26. Görgesová (Něm.), 27. Garciaová (Fr.), 28. Suárezová (Šp.), 29. Sie Šu-wej (Tchaj-wan), 30. Sakkariová (Řec.), 31. Strýcová (ČR), 32. Jastremská (Ukr.). Přehled Kvitová v průhledné sexy halence, Šarapovová coby pomeranč. To bude móda na US Open

autoři: Sport, ČTK | před 2 hodinami