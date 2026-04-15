Už jako junior věděl, v čem je budoucnost. ATP dává Menšíka za vzor ostatním hráčům

Statistika nuda je, má však cenné údaje. Verš známé pohádkové písničky z pera dua Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř je platný i pro svět tenisu. Český mladík Jakub Menšík to pochopil už v útlém věku a teď je vzorem pro velkou část hráčského pole ATP.
Zprvu to bývala výsada těch nejlepších a největších hvězd, kteří měli i finance platit si služby soukromých firem.
Ale před lety Prostějově běhal po kurtu jeden český teenager, který si podobný luxus mohl dovolit taky. Jmenoval se Jakub Menšík a jeho tatínek, IT odborník, mu vyvinul speciální software šitý na míru.
„Byli byste překvapení, co všechno to umělo. Neříkám, že byl tátův software lepší než to, co je k dispozici v dnešní době, ale na začátku kariéry mi to hodně pomáhalo,“ pochvaloval si nyní dvacetiletý tenista na turnaji v Miami.
Systém analyzoval Menšíkovo podání, return, první úder po servisu a další aspekty jeho hry tak, aby věděl, v kterých činnostech se musí zlepšit. Sběr těchto dat byl ale hodně náročný a brzy bylo nutné oslovit zahraniční společnost.
Na tu dal Menšíkovi tip sám Novak Djokovič, když si Menšíka vyhlídl jako svého sparingpartnera a pozval si ho na tréninky do Bělehradu.
„Je to ohromná výhoda v přípravách na zápasy. Když víte, kterou stranu má soupeř nejslabší, tak prostě hrajete tím směrem a víte, že to je nejefektivnější cesta, jak ho porazit,“ vysvětlil Menšík.
Tím, že se spolu s trenérem Tomášem Josefusem začali věnovat sbírání a analyzování dat, vybrala si ATP českého tenistu jako jednoho z ambasadorů vlastní statistické aplikace ATP Tennis IQ. Ta nabízí tenistům z okruhu širokou škálu dat.
Menšík si nejvíc pochvaluje statistiku umisťování servisů. „70 procent současného tenisu je o výměnách s maximálně čtyřmi údery, takže servis, return a pak nanejvýš dva údery. Znát detailně tuto statistiku dává jednoznačně smysl,“ líbí se aktuálně 25. hráči světa.
Zároveň přiznal, že analytickou platformu hodně využíval při loňském tažení za titulem v Miami, kde často vítězil v těsných koncovkách setů, které byly o pár míčích.
„Připravoval jsem strategii na každého soupeře zvlášť. Všiml jsem si taky na datech, že mi hodně fungoval servis ven z kurtu, tak jsem ho pak v posledních utkáních využíval častěji a získal tak spoustu bodů,“ vzpomínal Čech.
Podobná data využívá i ženský okruh WTA a aktuální jednička Aryna Sabalenková si to nemůže vynachválit.
„Hodně jim důvěřuju, však čísla nikdy nelžou, ne? Při hře na to hodně myslím a v klíčových momentech to má velký význam,“ uvedla Běloruska.
