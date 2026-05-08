Už chci žít jen v Praze, přiznala ruská tenistka. Boj o české občanství ale vzdala

Nechybělo moc a mohla být další Češkou v první desítce. Místo toho Jekatěrina Alexandrovová dál reprezentuje ruský tenis. Na Prahu ale nedá dopustit a už nechce žít nikde jinde.
Když mluví, chvílemi nepoznáte, že se narodila v Čeljabinsku. Jednatřicetiletá tenistka Jekatěrina Alexandrovová polovinu života bydlí v České republice.
Trénovala v Říčanech i Praze, dělala sparing elitním českým hráčkám a vypracovala se v členku top 10 světového rankingu.
Z elitní skupiny kvůli nepříliš vydařenému vstupu do letošní sezony sice vypadla, ale pořád svým agresivním tenisem patří k tomu nejlepšímu, co okruh WTA nabízí.
„V Česku je krásně. Vždycky, když se tam po turnajích vracím, vítá mě klid a pohoda. Je tam moc příjemně. Už bych odtamtud nikam nechtěla,“ uvedla v rozhovoru pro Canal+ Sport Alexandrovová.
Coby teenagerka zvažovala, že získá české občanství a bude reprezentovat novou zemi. Natolik si zamilovala místní podmínky pro její tenisový růst.
„Ale bylo to zdlouhavé, potřebovala jsem sehnat a vyřídit spoustu dokumentů. Chtělo to moc čas a ten jsem neměla. Tak jsem to nakonec vzdala a jen tam bydlím,“ vysvětlila.
Dál ale zlepšuje češtinu a užívá si život v Praze, která jí učarovala.
„Nebyla jsem v tolika městech po Češku, nemám takové srovnání, ale právě Praha je pro mě asi nejhezčí město. Ještě pořád mám asi trochu jinou mentalitu, než Češi, ale žije se mi tam hezky,“ uvedla.
Letos jí to paradoxně proti českým soupeřkám příliš nevychází a i kvůli nim má v této sezoně zatím nepříliš vyvedené výsledky.
V Brisbane ji vyřadila Karolína Muchová, ve finále turnaje Abú Zabí ji přetlačila mladičká Sára Bejlek a v Linci ji smetla Karolína Plíšková.
A právě na ni by mohla narazit i ve třetím kole podniku v Římě. Tam ale musí nejprve obě tenistky v pátečních utkáních postoupit.
